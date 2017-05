СМИ узнали причину экстренного тайного собрания у Елизаветы II

На срочную встречу в Букингемский дворец были вызваны высокопоставленные помощники британской королевской семьи, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Daily Mail.

Тема совещания, которое созвал старший советник королевы Елизаветы II лорд Чемберлен, не разглашается. Обстановка секретности вызвала беспокойство персонала, хотя различные источники утверждают, что повода для беспокойства о здоровье королевы или его монаршего супруга нет.

Опубликованная информация вызвала повышенное ужшкммт внимание британской прессы, случившееся также активно начали обсуждать в социальных сетях. Кто-то предположил, что королева может передать трон принцу Гарри.

«Чрезвычайное заседание может означать только одну вещь: Темный Лорд вернулся», — написала в Twitter одна из пользователей соцсети под ником Elizabeth GC.

Emergency meeting at the #BuckinghamPalace only can means one thing... The Dark Lord has returned pic.twitter.com/d03IKU5GU2