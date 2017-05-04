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СМИ узнали причину экстренного тайного собрания у Елизаветы II

Опубликовано 04.05.17 13:33 СМИ узнали причину экстренного тайного собрания у Елизаветы II

Пользователи в Сети поглумились над экстренным совещанием в Букингемском дворце.

На срочную встречу в Букингемский дворец были вызваны высокопоставленные помощники британской королевской семьи, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Daily Mail.

Тема совещания, которое созвал старший советник королевы Елизаветы II лорд Чемберлен, не разглашается. Обстановка секретности вызвала беспокойство персонала, хотя различные источники утверждают, что повода для беспокойства о здоровье королевы или его монаршего супруга нет.

Опубликованная информация вызвала повышенное ужшкммт внимание британской прессы, случившееся также активно начали обсуждать в социальных сетях. Кто-то предположил, что королева может передать трон принцу Гарри.

«Чрезвычайное заседание может означать только одну вещь: Темный Лорд вернулся», — написала в Twitter одна из пользователей соцсети под ником Elizabeth GC.

На тему экстренного совещания сразу же появилось множество тематических мемов, в том числе и с участием агента 007 и Елизаветы II. Пошли слухи о том, что это может быть связано с ухудшением самочувствия 91-летней королевы Елизаветы и 95-летнего принца Филипа. Тем не менее, источник, знакомый с положением дел в семье Виндзоров, заметил, что причин для тревоги нет.

Позже представитель Букингемского дворца заявил, что экстренное совещание по инициативе королевского дома Великобритании действительно было, но нет никаких причин для беспокойства насчет здоровья королевы Елизаветы и ее супруга принца Филипа, сообщает ФАН со ссылкой на Associated Press.

«Королевский дом созвал экстренное совещание, но нет причин для беспокойства», — заявил представитель монаршего дома Британии.

В четверг запланировано одно мероприятие с участием Елизаветы и Филипа. Это церемония вручения ордена «За заслуги» в часовне лондонского дворца Сен-Джеймс, находящегося рядом с Букингемским дворцом. Мероприятие пройдет в 13.30 по московскому времени.
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