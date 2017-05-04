 
TOP 10

1 Макрон на дебатах с Ле Пен сделал жесткое заявление о Путине

2 Домашнее видео с Путиным и Собчаком продают за 8 млн рублей (ФОТО)

3 Жители пятиэтажек, не попавших под реновацию, требуют сноса своих домов

4 Кадырова травмировали бойцы СОБР (ФОТО)

5 Стивен Кинг поставил диагноз Дональду Трампу

6 Прокуратура проверит ВИДЕО с выступлением гимнасток в калужском храме

7 Уфологи показали ВИДЕО с "замаскированным кораблем пришельцев" на орбите

8 Модель Playboy разгневала племя майори "голым" ФОТО на священной горе

9 В России разработали самолет-конкурента Boeing и Airbus

10 Бузова удалила из Сети скандальное "голое" ФОТО, успев собрать 160 тысяч лайков

Новости наших партнеров

Хоккей, чемпионат мира 2017: расписание матчей, турнирная сетка, состав сборной России

Опубликовано 04.05.17 10:41 Хоккей, чемпионат мира 2017: расписание матчей, турнирная сетка, состав сборной России

Чемпионат мира по хоккею 2017: расписание матчей, состав сборной России опубликованы в Сети.

5 мая 2017 года во Франции и Германии открывается 81-й Чемпионат мира по хоккею 2017. Последний раз хоккейный чемпионат мира в Париже проходил более 65 лет назад.

Состав сборной России по хоккею на ЧМ 2017

На днях тренерский штаб сборной России по хоккею озвучил состав национальной команды на Чемпионат мира 2017.

Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин.

Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артём Зуб, Алексей Береглазов.

Нападающие: Артемий Панарин, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов, Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.

Чемпионат мира по хоккею 2017: расписание матчей, турнирная сетка

5 мая 2017, пятница
17:15, группа «A»,  Швеция -:- Россия 
17:15, группа «B»,  Финляндия -:- Беларусь 
21:15, группа «A»,  США -:- Германия 
21:15, группа «B»,  Чехия -:- Канада 
 
6 мая 2017, суббота
13:15, группа «A»,  Латвия -:- Дания 
13:15, группа «B»,  Швейцария -:- Словения 
17:15, группа «A»,  Словакия -:- Италия 
17:15, группа «B»,  Беларусь -:- Чехия 
21:15, группа «A»,  Германия -:- Швеция 
21:15, группа «B»,  Норвегия -:- Франция 
 
7 мая 2017, воскресенье
13:15, группа «A»,  Италия -:- Россия 
13:15, группа «B»,  Словения -:- Канада 
17:15, группа «A»,  США -:- Дания 
17:15, группа «B»,  Финляндия -:- Франция 
21:15, группа «A»,  Латвия -:- Словакия 
21:15, группа «B»,  Норвегия -:- Швейцария 
 
8 мая 2017, понедельник
17:15, группа «A»,  Германия -:- Россия 
17:15, группа «B»,  Беларусь -:- Канада 
21:15, группа «A»,  США -:- Швеция 
21:15, группа «B»,  Финляндия -:- Чехия 
 
9 мая 2017, вторник
17:15, группа «A»,  Италия -:- Латвия 
17:15, группа «B»,  Словения -:- Норвегия 
21:15, группа «A»,  Словакия -:- Дания 
21:15, группа «B»,  Швейцария -:- Франция 
 
10 мая 2017, среда
17:15, группа «A»,  США -:- Италия 
17:15, группа «B»,  Швейцария -:- Беларусь 
21:15, группа «A»,  Словакия -:- Германия 
21:15, группа «B»,  Финляндия -:- Словения 
 
11 мая 2017, четверг
17:15, группа «A»,  Россия -:- Дания 
17:15, группа «B»,  Чехия -:- Норвегия 
21:15, группа «A»,  Швеция -:- Латвия 
21:15, группа «B»,  Канада -:- Франция 
 
12 мая 2017, пятница
17:15, группа «A»,  Швеция -:- Италия 
17:15, группа «B»,  Чехия -:- Словения 
21:15, группа «A»,  Дания -:- Германия 
21:15, группа «B»,  Франция -:- Беларусь 
 
13 мая 2017, суббота
13:15, группа «A»,  Латвия -:- США 
13:15, группа «B»,  Норвегия -:- Финляндия 
17:15, группа «A»,  Россия -:- Словакия 
17:15, группа «B»,  Словения -:- Беларусь 
21:15, группа «A»,  Италия -:- Германия 
21:15, группа «B»,  Канада -:- Швейцария 
 
14 мая 2017, воскресенье
17:15, группа «A»,  Словакия -:- США 
17:15, группа «B»,  Франция -:- Чехия 
21:15, группа «A»,  Дания -:- Швеция 
21:15, группа «B»,  Швейцария -:- Финляндия 
 
15 мая 2017, понедельник
17:15, группа «A»,  Дания -:- Италия 
17:15, группа «B»,  Канада -:- Норвегия 
21:15, группа «A»,  Россия -:- Латвия 
21:15, группа «B»,  Франция -:- Словения 
 
16 мая 2017, вторник
13:15, группа «A»,  Швеция -:- Словакия 
13:15, группа «B»,  Беларусь -:- Норвегия 
17:15, группа «A»,  Россия -:- США 
17:15, группа «B»,  Чехия -:- Швейцария 
21:15, группа «A»,  Германия -:- Латвия 
21:15, группа «B»,  Канада -:- Финляндия 
 
18 мая 2017, четверг
17:15, четвертьфинал,  -:- 
17:15, четвертьфинал,  -:- 
21:15, четвертьфинал,  -:- 
21:15, четвертьфинал,  -:- 
 
20 мая 2017, суббота
16:15, полуфинал,  -:- 
20:15, полуфинал,  -:- 
 
21 мая 2017, воскресенье
17:15, матч за третье место,  -:- 
21:45, ФИНАЛ,  -:- 
Другие материалы по этой теме

Путин в Сочи сыграл в хоккей с Жан-Клодом Килли (ВИДЕО)

Юные хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовое побоище на льду

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга