Хоккей, чемпионат мира 2017: расписание матчей, турнирная сетка, состав сборной России

Чемпионат мира по хоккею 2017: расписание матчей, состав сборной России опубликованы в Сети.

5 мая 2017 года во Франции и Германии открывается 81-й Чемпионат мира по хоккею 2017. Последний раз хоккейный чемпионат мира в Париже проходил более 65 лет назад.

Состав сборной России по хоккею на ЧМ 2017

На днях тренерский штаб сборной России по хоккею озвучил состав национальной команды на Чемпионат мира 2017.

Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин.

Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артём Зуб, Алексей Береглазов.

Нападающие: Артемий Панарин, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов, Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.

Чемпионат мира по хоккею 2017: расписание матчей, турнирная сетка

5 мая 2017, пятница

17:15, группа «A», Швеция -:- Россия

17:15, группа «B», Финляндия -:- Беларусь

21:15, группа «A», США -:- Германия

21:15, группа «B», Чехия -:- Канада

6 мая 2017, суббота

13:15, группа «A», Латвия -:- Дания

13:15, группа «B», Швейцария -:- Словения

17:15, группа «A», Словакия -:- Италия

17:15, группа «B», Беларусь -:- Чехия

21:15, группа «A», Германия -:- Швеция

21:15, группа «B», Норвегия -:- Франция

7 мая 2017, воскресенье

13:15, группа «A», Италия -:- Россия

13:15, группа «B», Словения -:- Канада

17:15, группа «A», США -:- Дания

17:15, группа «B», Финляндия -:- Франция

21:15, группа «A», Латвия -:- Словакия

21:15, группа «B», Норвегия -:- Швейцария

8 мая 2017, понедельник

17:15, группа «A», Германия -:- Россия

17:15, группа «B», Беларусь -:- Канада

21:15, группа «A», США -:- Швеция

21:15, группа «B», Финляндия -:- Чехия

9 мая 2017, вторник

17:15, группа «A», Италия -:- Латвия

17:15, группа «B», Словения -:- Норвегия

21:15, группа «A», Словакия -:- Дания

21:15, группа «B», Швейцария -:- Франция

10 мая 2017, среда

17:15, группа «A», США -:- Италия

17:15, группа «B», Швейцария -:- Беларусь

21:15, группа «A», Словакия -:- Германия

21:15, группа «B», Финляндия -:- Словения

11 мая 2017, четверг

17:15, группа «A», Россия -:- Дания

17:15, группа «B», Чехия -:- Норвегия

21:15, группа «A», Швеция -:- Латвия

21:15, группа «B», Канада -:- Франция

12 мая 2017, пятница

17:15, группа «A», Швеция -:- Италия

17:15, группа «B», Чехия -:- Словения

21:15, группа «A», Дания -:- Германия

21:15, группа «B», Франция -:- Беларусь

13 мая 2017, суббота

13:15, группа «A», Латвия -:- США

13:15, группа «B», Норвегия -:- Финляндия

17:15, группа «A», Россия -:- Словакия

17:15, группа «B», Словения -:- Беларусь

21:15, группа «A», Италия -:- Германия

21:15, группа «B», Канада -:- Швейцария

14 мая 2017, воскресенье

17:15, группа «A», Словакия -:- США

17:15, группа «B», Франция -:- Чехия

21:15, группа «A», Дания -:- Швеция

21:15, группа «B», Швейцария -:- Финляндия

15 мая 2017, понедельник

17:15, группа «A», Дания -:- Италия

17:15, группа «B», Канада -:- Норвегия

21:15, группа «A», Россия -:- Латвия

21:15, группа «B», Франция -:- Словения

16 мая 2017, вторник

13:15, группа «A», Швеция -:- Словакия

13:15, группа «B», Беларусь -:- Норвегия

17:15, группа «A», Россия -:- США

17:15, группа «B», Чехия -:- Швейцария

21:15, группа «A», Германия -:- Латвия

21:15, группа «B», Канада -:- Финляндия

18 мая 2017, четверг

17:15, четвертьфинал, -:-

17:15, четвертьфинал, -:-

21:15, четвертьфинал, -:-

21:15, четвертьфинал, -:-

20 мая 2017, суббота

16:15, полуфинал, -:-

20:15, полуфинал, -:-

21 мая 2017, воскресенье

17:15, матч за третье место, -:-

21:45, ФИНАЛ, -:-