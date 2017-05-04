Кадырова травмировали бойцы СОБР (ФОТО)
Опубликовано 04.05.17 08:35
Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи на футбольном поле с бойцами СОБР «Терек» был вынужден наложить фиксирующую повязку на правой ноге.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров повредил ногу во время футбольного матча с командой СОБР «Терек», о чем он сообщил на своей странице в Instagram, разместив фото.
По словам Кадырова, вечером, 3 мая, его команда играла с командой СОБР «Терек». Момент столкновения руководитель республики описал коротко: "На этот раз они выбрали совершенно новую тактику – неожиданно навалились и сбили с ног."
Из-за полученной травмы ему наложили гипс. «Четко ужшкммт понял, что на поле нужно от них держаться подальше», – заключил Кадыров.
Впрочем, это не момешало команде Кадырова выиграть со счетом 5:2.
СОБР «Терек» – специальный отряд быстрого реагирования, который на своей странице в Instagram называет себя «личной службой безопасности главы Чеченской Республики». До создания Росгвардии отряд называли «личной армией Рамзана Кадырова».