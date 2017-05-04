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Кадырова травмировали бойцы СОБР (ФОТО)

Опубликовано 04.05.17 08:35 Кадырова травмировали бойцы СОБР (ФОТО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи на футбольном поле с бойцами СОБР «Терек» был вынужден наложить фиксирующую повязку на правой ноге.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров повредил ногу во время футбольного матча с командой СОБР «Терек», о чем он сообщил на своей странице в Instagram, разместив фото.

По словам Кадырова, вечером, 3 мая, его команда играла с командой СОБР «Терек». Момент столкновения руководитель республики описал коротко: "На этот раз они выбрали совершенно новую тактику – неожиданно навалились и сбили с ног."

Из-за полученной травмы ему наложили гипс. «Четко ужшкммт понял, что на поле нужно от них держаться подальше», – заключил Кадыров.

Впрочем, это не момешало команде Кадырова выиграть со счетом 5:2.

 

Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику - неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше))). Одно спасение - современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась))). Ну а забили семь голов. Два из них в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса! #Кадыров #Россия #Чечня #Футбол🚑

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

 

СОБР «Терек» – специальный отряд быстрого реагирования, который на своей странице в Instagram называет себя «личной службой безопасности главы Чеченской Республики». До создания Росгвардии отряд называли «личной армией Рамзана Кадырова».
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