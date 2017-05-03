Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Джоли

Актер снялся в фотосессии для журнала GQ, а также дал интервью, в котором рассказал о разводе и своем съемочном графике.

После тяжелого развода с Анджелиной Джоли Бред Питт перестал общаться с журналистами. Однако он все же сделал исключение для журнала GQ и принял участие в фотосессии, а также рассказал о своей жизни во время и после развода.

Примечательно, что многие пользователи Сети, после публикации фото, заметили, что лицо знаменитого актера заметно исхудало. Отмечается, что фотографии были сделаны в национальных парках Флориды.

Публикация от GQ Style (@gqstyle) Май 3 2017 в 7:49 PDT

Голливудский актер также дал откровенное интервью журналу, в котором он впервые рассказал о непростом расставании с Анджелиной Джоли.

«Меня положили на лопатки, я был связан по рукам, когда дело дошло до органов опеки и полиции. Но после этого мы все же приступили к совместному решению проблем. Каждый из нас сделал все, что мог», - говорит Брэд.

Публикация от GQ Style (@gqstyle) Май 2 2017 в 6:01 PDT



Питт также подчеркнул, что главной победой в судебных тяжбах стал для него отказ от единоличной опеки, которую поддержала его бывшая жена. При этом, Брэд не считает себя образцовым отцом в данной ситуации

«Дети очень чуткие, они впитывают все происходящее. Им нужна поддержка, им нужен тот, кто объяснит им различные вещи, им необходимо быть услышанными. Но, к сожалению, когда я находился в рабочем режиме, я не слышал их. Мне бы хотелось стать более хорошим отцом», - сказал Питт.

Публикация от GQ Style (@gqstyle) Май 2 2017 в 6:02 PDT

«Мой отец был очень уверенным, суперсильным человеком, хорошо иметь такой пример перед глазами. Но мой развод показал мне обратное. Я обязан стать лучшим для своих детей. Я должен показать им другой пример. И пока я собой не доволен» — подчеркнул актёр.

Знаменитость также добавил, что не собирается «ненавидеть» Анджелину после развода ведь в их совместной истории было очень много светлых моментов.

Публикация от GQ Style (@gqstyle) Май 3 2017 в 4:49 PDT

Также Брэд рассказал о своей жизни и любимых занятиях в свободное время. Так, Питт обратил особое внимание на тот факт, что отказался почти от всех вредных привычек, ведет здоровый образ жизни, заменив спиртное на клюквенный сок и газированную воду. Ведь именно пристрастие к алкоголю и стало причиной развода самой известной голливудской пары.

Питт также рассказал о своем увлечении скульптурой.

"Я делаю все. Я работаю с глиной, гипсом, арматурной сталью, деревом. Просто пытаюсь изучить материалы. Знаете, я удивляю себя. Но это очень, очень одинокие занятия. Там много ручного труда, что прямо сейчас для меня хорошо", - поделился актер.

Публикация от GQ Style (@gqstyle) Май 2 2017 в 6:01 PDT

Кроме того, Питт отметил, что первое место в его жизни занимает семья.

"Люди на смертном одре не говорят о том, что они получили или какой премии были удостоены. Они говорят о своих любимых или о своих сожалениях", - поделился актер. Он добавил, что ему нужно еще больше заниматься своими детьми.

Напомним, Бред Питт и Анджелина Джоли объявили о своем расставании осенью 2016 года. Пара считалась одной из самых прочных в Голливуде. Джоли-Питт воспитывали шестерых детей, трое из которых приемные.