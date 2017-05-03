Голый художник из России устроил скандал в Нью-Йорке - заперся в прозрачном ящике у музея (ФОТО, ВИДЕО)

Федора Павлова-Андреевича в специальной коробке принесли его помощники и поставили на красную ковровую дорожку, где проходили гости бала.

Директор московской Галереи на Солянке, сын писательницы Людмилы Петрушевской Федор Павлов-Адреевич провел перформанс перед Метрополитен-музеем в Нью-Йорке (США). Художник заперся голым в прозрачном ящике напротив входа в музей, где в это время шел ежегодный благотворительный бал Met Gala, передает "Росбалт".

Свою акцию 41-летний россиянин назвал «Подкидыш-5». Два его помощника поставили ящик с Андреевичем на красной ковровой дорожке, по которой проходили знаменитости.

Охрана учреждения потребовала, чтобы художник покинул дорожку, но ужшкммт тот отказался. Тогда к месту перформанса прибыли полиция и пожарные. Они вытащили возмутителя спокойствия из ящика, завернули в белую ткань и увезли с собой.

Полицейские попросили мужчину покинуть ящик, а после отказа им пришлось пригласить пожарных, которые вскрыли конструкцию специальными инструментами. Акциониста завернули в белую ткань и увезли, передает Лента.ру.

Сообщается, что ему предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Во вторник, 2 мая, его отпустили на свободу, но 5 мая он должен явиться в суд.

Федор Павлов-Андреевич — известный художник. Свои перформансы он часто совершает обнаженным. Он родился в 1976 году.

Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art) — четвертый по посещаемости художественный музей мира.

Благотворительный бал Met Gala — ежегодное мероприятие, проводимое Институтом костюма (входит в Метрополитен-музей), целю которого является сбор средств для института.