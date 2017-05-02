В напавшем на Навального опознали активиста SERB, но лидер движения это опроверг (ФОТО, ВИДЕО)

Лидер движения SERB отрицает причастность организации к нападению на Навального.

Избирательный штаб Навального обнаружил в коде сайта «РЕН-ТВ» ссылки на четыре версии ролика с нападением на политика, где его обливают зеленкой. Об этом в своем блоге написал Евгений Брызгалин.

В одной из версий ролика есть так называемая «ошибка блюра» на лице соучастника нападения, который снимал происходящее на камеру. Ранее телеканал показал ролик, где лица и нападавшего, и снимавшего нападение на ужшкммт камеру были размыты.

"Размазался он очень просто. Посмотрев код страницы с видео на их сайте, можно заметить, что на сервер РЕН-ТВ загружено аж 4!!! видеозаписи с Алексеем", - написал блогер.

Все версии ролика штаб Навального скачал выложил в облако (прямые ссылки на сайт «РЕН-ТВ» для скачивания на момент публикации этого материала уже не работали).

Пользователь твиттера Mr Radmir опознал на видеозаписи с нападением на оппозиционера Алексея Навального члена движения SERB Александра Петрунько. Он опубликовал подробное сравнение кадров видео и фотографий на сайте Telegra.ph.

«В человеке с видео я сразу узнал Александра Петрунько — члена SERB. Наиболее известный как человек с банкой мочи на выставке Джок Стерджес. Так же в сети можно найти множество видео с его провокациями, нападениями и тд», — пишет он.

"Полная внешняя схожесть по телосложению, походке (увы, пришлось просмотреть много видео с нашим героем). На видео можно заместить, что плеснувший человек одет в свитер с треугольным вырезом. На множестве фотографий в сети на Александре свитера с подобным вырезом. Более того часто встречаются точно такого же цвета как и на видео", - продолжает он.

«Новая газета» дозвонилась до активиста радикального движения SERB Алексея Кулакова, которого узнали в человеке, снимавшем нападение на Алексея Навального, и попросила его подтвердить, он это или не он на видеоролике. Кулаков сначала заявил журналисту, что он «что-то слышал», как «кого-то облили зеленкой» и объявил подозрения в свой адрес «фейком».

Однако затем Кулаков признался, что на ролике — именно он. "Если честно, я туда просто поснимать на камеру приехал, — рассказывает Кулаков. — Мне позвонил человек, сказал, что что-то планируется на этом месте. Какой человек, сейчас не могу сказать, надо по телефонам посмотреть. Вы же журналист, а я — блогер, я туда просто поснимать поехал. Но когда я увидел, что там случилось... Я резко осуждаю это дело», — разоткровенничался Кулаков".

Он продолжил: "Я никогда не принимал участия в акциях против оппозиции. На митингах присутствовал — это да. Но я просто снимаю. Вы когда-нибудь слышали, что Алексей Кулаков кого-то избил или ещё что-то плохое сделал? А с Алексеем Навальным, честно, я лично никогда не встречался до этого".

Лидер движения SERB Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) также отрицает, что их организация причастна к нападению на оппозиционера Алексея Навального, которого в очередной раз облили зеленкой. В комментарии радио «Говорит Москва» он заявил, что активист Александр Петрунько, которого пользователи соцсетей опознали на видеозаписи нападения на блогера, сейчас находится в Крыму.

«Он уехал туда ещё перед праздниками», — уточнил Тарасевич.

По его мнению, так «Навальный сам себя пиарит». «Всегда нужно на кого-то указать, чтобы отвести подозрения. Тем более вы видели, что сначала у Навального было закрыто пол-лица, потом всё лицо было закрыто. Бред», — заявил Тарасевич.

Как писал Topnews, ранее Алексей Навальный в своем Twitter сообщил, что телеканал РЕН ТВ показал видео нападения на него. По мнению политика, съемка доказывает причастность к произошедшему властей.