Меркель отказалась надеть хиджаб во время визита в Саудовскую Аравию (ВИДЕО)

Немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе посещения Саудовской Аравии решила не следовать местному дресс-коду.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего официального визита в Саудовскую Аравию отказалась соблюдать положенный дресс-код. Как сообщает "Звезда" со ссылкой на Independent, политик не стала надевать хиджаб даже на встречу с королем Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом.

Ранее пользоваться головным убором в королевстве отказались премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывшая первая леди США Мишель Обама и глава бундесвера Урсула фон дер Ляйен.

Журналисты, которые сопровождали Ангелу Меркель во время визита ужшкммт в Саудовскую Аравию также побрезговали дресс-кодом. При этом два года назад во время визита в королевство вице-канцлера Зигмара Габриэля немецкую делегацию в аэропорту встретили корзиной, полной традиционной одежды.

Меркель обсудила с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азиз аль-Саудом проблемы военного и экономического сотрудничества и вопросы взаимодействий в борьбе с терроризмом, пишет ИА REGNUM.

В ходе визита немецкий представитель объявила, что, по ее оценкам, Эр-Рияд намерен вступить на путь изменений. При этом она признала, что здесь имеют место нарушения прав человека, в частности — существует смертная казнь.

Меркель подчеркнула, что Берлин беспокоит судьба блогера Раифа Бадави и других, «желающих сохранять политическую активность». «Для нас прогресс в правозащитной сфере является приоритетным», — передает слова Меркель Euronews.

В рамках визита состоялась встреча канцлера с женщинами-предпринимателями. Напомним, визит Меркель в Саудовскую Аравию состоялся 1 мая.