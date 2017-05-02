Гороскоп на сегодня, 2 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 2 мая 2017.

Гороскоп для Овна на сегодня

У Овнов сегодня практицизм и трудолюбие могут оказаться сильнее влечения к удовольствиям. Обязанности не будут вам в тягость, если вы будете знать, что ваш труд хорошо оплачивается. Момент подходит для оказания услуг влиятельным людям, они не оставят вашу исполнительность без внимания. Возможны небольшие недоразумения в общении с представительницами прекрасной половины ужшкммт человечества.

Гороскоп для Тельца на сегодня

Тельцы сегодня могут быть довольны своим социальным статусом, романтическими отношениями и семейными перспективами, хотя и не слишком удовлетворены своим текущим материальным положением. Астрологи рекомендуют не упускать шанс снова произвести положительное впечатление на тех, кого любите, чьим вниманием дорожите. Не демонстрируйте мелочности и остерегайтесь дурновкусия.

Гороскоп для Близнецов на сегодня

У Близнецов наступит подходящее время для стабилизации психологического климата в доме. День подходит для укрепления имущественной платформы семьи или для пополнения супружеского бюджета. Не стоит вносить изменения в свой повседневный образ (попытка сделать новую стрижку или освежить надоевший гардероб с помощью супермодной цветовой гаммы может оказаться неудачной). Нежелательно посещение косметического салона.

Гороскоп для Рака на сегодня

Ракам этот день подходит для для расширения круга полезных связей, пополнения списка ваших практических знаний и навыков. Возможна встреча с авторитетным человеком, единомышленником, наставником, человеком издалека, которая произойдет в пути. Прогулка или поездка обещает стать удачной, но не гарантирует полного отсутствия неприятностей. Не исключено, что вы напрасно потратите небольшую сумму денег или будете обмануты женщиной.

Гороскоп для Льва на сегодня

Львы едва ли могут ждать от судьбы незаслуженных подарков в материальной сфере, однако астрологи советуют воспользоваться выгодными обстоятельствами. Не упускайте возможность разместить капитал, взять крупный кредит или приобрести ценную вещь на приемлемых для себя условиях. Избегайте мелких необязательных расходов, связанных с преходящей модой. Не стройте свою финансовую политику на легкомысленных советах друзей.

Гороскоп для Девы на сегодня

Девам рекомендуется мыслить перспективно, и в этом случае у ваших планов больше шансов на осуществление. Хорошее время для встреч с уважаемыми людьми, для расширения связей с иностранцами (иногородними). Возможен повышенный интерес к чужим культурам, к религиозным и нравственным вопросам. Не исключены мелкие финансовые неприятности и конфликты с представительницами слабого пола. Не стоит полагаться на личное обаяние.

Гороскоп для Весов на сегодня

Весу могут ощутить сегодня неуверенность в себе, особенно если дело касается деталей. Не исключено, что сегодня вы будете испытывать проблемы с коммуникабельностью или сталкиваться с небольшими финансовыми затруднениями. К счастью, поводов для тайной радости у вас в эти сутки будет намного больше, чем причин для скрытых огорчений. Это хорошее время для оказания конкретной практической помощи другим людям.

Гороскоп для Скорпиона на сегодня

Скорпионам рекомендуется строить новую жизнь с теми, кто разделяет ваши идеалы или является для вас авторитетом. Решающим для союза может стать общность духовных устремлений или пересечение материальных интересов. Брак имеет гораздо больше шансов на успех, если вас и вашу половину связывают масштабные планы, разработанные в деталях. Сегодня фактором риска может стать легкомысленное отношение партнёра к любви или деньгам.

Гороскоп для Стрельца на сегодня

У Стрельцов сегодня возможна неуверенность в любовных отношениях и супружеском общении. Не исключено, что ваша пассия поведет себя капризно и мелочно, провоцируя на подобный стиль действий и вас. День не склоняет к конфликтам. Недопонимание скорее станет частью интриги, чем поводом для ссоры. В деловой сфере вы сможете укрепить свой авторитет благодаря упорной работе и наглядным личным достижениям.

Гороскоп для Козерога на сегодня

Прекрасный день для расширения кругозора у Козерога. Повышаются ваши шансы на более тесный контакт с иностранцами. Не исключены встречи с авторитетными людьми. Возможны склонность к космополитизму, тяга к путешествиям, интерес к чужим традициям. Если вы находитесь вдали от привычной среды обитания, будьте готовы к мелким осложнениям (например, к отсутствию нужных лекарств или к недоступности любимых развлечений).

Гороскоп для Водолея на сегодня

У Водолеев на передний план выйдут начинания, связанные с домом, семьей, наследством, укреплением благосостояния. Основой успеха будут тщательная проработка деталей, системность, стремление к надёжности. Общение с объектом чувств или с детьми может оказаться осложнено мелкими разногласиями (например, финансовыми). Не стоит играть своими и чужими чувствами, рискуя потерять любовь. Возможна творческая неудовлетворенность.

Гороскоп для Рыбы на сегодня

У Рыб судьба супружества в этот день зависит прежде всего от поведения второй стороны. Однако и ваша позиция будет значить немало. Используйте любой шанс, чтобы подчеркнуть наличие в вашем тандеме общих планов и материальных интересов, сходных убеждений или одинаковых привязанностей. Не акцентируйте мелкие бытовые и эстетические разногласия, это будет подрывать союз.