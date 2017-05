Мероприятия на 1 мая в Москве: концерт Лужники 2017, куда сходить с детьми на майские праздники

Куда сходить 1 мая 2017 в Москве: какие мероприятия, концерты, пройдут в столице - читайте в обзоре Topnews.

1 Мая 2017 в Москве: на Красной площади прошло шествие

Около ста тысяч человек под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» присоединились к первомайскому шествию на Красной площади. Организаторами выступают профсоюзы, пишет "Вечерняя Москва".

По данным Федерации независимых профсоюзов России, общая численность участников аналогичных мероприятий по всей стране превысит 2,5 миллиона членов профсоюзов.

Участники начали шествие по Красной площади. Возглавили колонну мэр Москвы Сергей Собянин и глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, а также председатель Московской Федерации ужшкммт профсоюзов Михаил Антонцев.

Колоны во главе с профсоюзами и победителями конкурса "Московские мастера" следуют по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Завершится шествие на Красной площади. Традиционно во всех районах города в этот день открыты праздничные площадки.

Лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил РИА Новости, что профсоюзы считают этот день не только праздником, но и возможностью выставить значимые для трудящихся требования к властям.

По случаю праздника в Москве 1 мая общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам. Кроме того, перекроют движение по нескольким улицам.

1 мая в связи с демонстрацией в Москве будет ограничено движение транспорта в центре. Будут перекрыты Кремлёвская и Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, улицы Москворецкая, Варварка, Ильинка.

Куда сходить 1 мая 2017 в Москве: мероприятия в столице

В 2017 году правительство Москвы вновь постаралось насытить город всевозможными мероприятиями и удивить горожан и гостей столицы. Только на территории города за майские праздники пройдет около 300 различных мероприятий.

Самое крупное из них - фестиваль «Московская весна». Это целый комплекс всевозможных развлекательных и культурных мероприятий, который будет проходить на центральных улицах столицы в период с 28 апреля по 9 мая. Более 150 конкурсантов — сольных исполнителей и вокальных коллективов со всего мира — будут выступать перед москвичами и гостями столицы на необычных концертных площадках по всему городу!



Зрителей ждёт 1200 часов живого акапельного пения. От оперы до фолка, от джаза до битбокса, от рока до исторической духовной музыки: на конкурсе будут представлены все музыкальные стили и направления.

В рамках фестиваля на Тверской площади 28 и 30 апреля с 12.00 до 15.00 пройдут уроки вокала с Анной Ворфоломеевой. На Новом Арбате ежедневно будет открыта фотовыставка, посвященная цветочной теме.

На улице Рождественке пройдут концерты участников международного конкурса «Московская весна a cappella». Зрители смогут насладиться выступлениями сольных исполнителей, а также музыкальных коллективов.

На улице Кузнецкий Мост будет работать анимационное шале, в котором у юных посетителей будет возможность попробовать себя в роли дизайнеров одежды. На творческих уроках они научатся декорировать футболки и бейсболки, делать сумочки из фетра в виде пианино, а также шить балетные пачки.

Фестиваль будет работать с 11.00 до 20.00. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте правительства Москвы.

1 мая Лужники, 2017: концерт, кто выступит

На стадионе "Лужники" 1 мая 2017 года в рамках открытия летнего сезона состоится большой спортивный фестиваль и праздничный концерт. Праздник весны и труда ознаменует собой открытие летнего сезона в Лужниках.

В этот день посетителей комплекса ожидают соревнования по мини-футболу, уличному футболу Panna Proстритболу. Для посетителей работают пневмогородок, BMХ-парк, площадка воркаут, пейнтбола и многое другое. Профессиональные тренеры помогут всем желающим освоить навыками хастл-танцев и большого тенниса.

Гостей будут ждать дрифт, электросамокаты и электроскейты, ВМХ, FMX, MTB, стронгмен и многие другие спортивные площадки.

На открытии летнего сезона пройдет 6-й музыкальный фестиваль Hip-Hop MayDay. Начало музыкального open-air в 13.00. В ритме хип-хопа пройдет музыкальный фестиваль с участием Каста, 25/17, Noize MC, Slim, ATL, ST, Грот, Каспийский груз, Скруджи, Пика, Loc Dog, Кравц, T-Fest, Nel, Feduk, Саша Чест, Эра Канн и другие.

Парк Горького: парад игр и шоу акробатов

В парке Горького от Крымской до Пушкинской набережной и обратно пройдёт «Парад игр» из атлетов и гимнасток, на больших мобильных платформах за ними будут ехать уличные артисты. После представлений и мастер-классов начнётся акробатическое шоу «Время вперёд».

На деревянной террасе Крымской набережной пройдут уроки пантомимы, арт-пластики и жонглирования, представления мимов и уличных артистов. Выступят уличные музыканты Bostonband. Завершит программу джем от школы африканских барабанов SunDrums под Крымским мостом.

Музеон: сюрреализм и авангард

В Музеоне можно будет увидеть представление сюрреалистического театра «Чистый лист» Люка Амороса. Вход для всех желающих свободный. Кроме того, посетители «Музеона» в кинотеатре парка смогут посмотреть интересные фильмы, в частности, американский авангард 1960-х годов. После сеанса планируются обсуждения просмотренного с критиками и киноведами.

Парк Сокольники: «Первомай Sound»

В парке Сокольники пройдет музыкальный фестиваль актуальной музыки «Первомай Sound»: французский хаус-поп проект Modjo, Triangle Sun, Сансара, группа «Маша и медведи», хип-хоп артисты из Санкт-Петербурга группа Krec и другие музыканты. Фестиваль пройдет на Фонтанной площади парка с 12:30 до 21:30.

Сад «Эрмитаж»: открытие летнего сезона

Открытие летнего сезона в саду «Эрмитаж» пройдет в атмосфере кино: мастер-классы профессиональных актеров, импровизированный кастинг, уроки актерского грима и сценического мастерства, уроки пластилиновой мультипликации для детей. Выступят Moscow Music Boutique и инди-поп группа «Впечатлительные люди».

Сад им. Баумана: арт-инсталляция и "танец ветра"

В Саду им. Баумана разместят арт-инсталляцию из разноцветных надувных фигур в форме эллипсов, шаров, треугольников и цилиндров. Актеры мастерской Дмитрия Брусникина покажут пластические этюды на тему цветения и зарождения жизни, создадут живые садовые скульптуры и сыграют со всеми желающими в «танец ветра».

Парк Победы: праздник в стиле рок-н-ролл

В Парке Победы на Поклонной горе пройдет праздник в стиле рок-н-ролл: музыкальные композиции 50-х, буги-вуги, рокабилли и свинг. Выступят Pep-See, Billy’s Band, духовой оркестр 1/2 Orchestra, кавер-группы Трио Easy Tone и Babooshka и другие исполнители.

Парк Садовники: фестиваль женского вокала «Май»

В Садовниках пройдет фестиваль женского вокала «Май»: Yana Blinder, группы «Наадя», «Алоэвера» и «Young Adults». Для любителей спорта на природе пройдет йога, школа ВKC-IH проведет уроки английского языка.

Парк Кузьминки: йога на траве и уроки скандинавской ходьбы

В парке Кузьминки выступят группа «Фруктовый кефир», участник французского шоу «Голос» Пьер Эдель, кавер-группа FiveDrive и другие. Пройдут уроки скандинавской ходьбы, современных танцев, йоги на траве.

Таганский парк

В Таганском парке выступят музыканты The Karovas Milkshake, Sunny from the Moon, Yoki, «ИваНова».

Парк Красная Пресня: тематические острова и мастер-классы

В парке Красная Пресня появятся тематические острова: музыки, творчества, науки, спорта, кино и остров «Вверх тормашками». На них можно будет соорудить музыкальные инструменты из подручных средств, изготовить карнавальные костюмы, обучиться анимации.

Лианозовский парк: спортивный праздник и концерт группы "Серьга"

В Лианозовском парке посетители смогут посоревноваться в беге на короткие и длинные дистанции, метании спортивного снаряда, прыжках в длину. В 17:00 начнется концерт с участием лидера группы «Серьга» Сергея Галанина.

Гончаровский парк: мастер-класс по танцам от участников проекта «Танцы на ТНТ»

В Гончаровском парке пройдет мастер-класс по танцам от участников проекта «Танцы на ТНТ», выступит группа «Маша и Медведи».

Перовский парк

В Перовском парке выступят группы «Каспий» и «Мейделех».

Измайловский парк: игротека с настольными играми

В Измайловском парке откроется игротека с настольными играми, пройдут семейная спартакиада и кулинарный мастер-класс для детей.

Фили: фото с мимами и шоу барабанщиков

В парке Фили в течение дня посетители смогут сфотографироваться с мимами, а вечером посмотреть шоу барабанщиков.

Сиреневый сад: день активных развлечений

В Сиреневом саду пройдет день активных развлечений: брейк-данс шоу, выступления джолли-джамперов, велосипедистов и баскетболистов, диджей-сет и битбокс-шоу.

Воронцовский парк: праздник в стиле 60-х

В Воронцовском парке воссоздадут атмосферу московского двора 60-х годов с натянутыми бельевыми веревками, старой автотехникой и настольными играми.