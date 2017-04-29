Выходные в мае 2017: майские праздники в 2017 году - сколько дней отдыхаем?

Как отдыхаем в праздничные дни в мае 2017 года - читайте в обзоре Topnews.

Первое мая — один из любимых в России праздников. Международный День Весны и Труда, который, к слову отмечается еще в 140 странах мира, традиционно в нашей стране олицетворяется с первыми пикниками на природе, долгожданным началом дачного сезона. И поэтому лишний выходной, а то и несколько — россиянам ждут с нетерпением. И естественно интересуются - сколько им предстоит отдыхать в мае.

В нынешнем году, если считать вместе с праздником Победы, в начале мая россиян ждет ужшкммт целая неделя отдыха, правда с пятидневным перерывом.

Сколько выходных и праздничных дней ожидает россиян в 2017 году, может подсказать календарь праздничных и выходных дней.

Итак, в мае будет сразу два периода выходных и все они связаны с праздниками первый – это 1 Мая (Праздник Весны и Труда), а второй — 9 Мая (День Победы).

В этой связи россияне в мае будут отдыхать так: с 29 апреля по 1 мая (3 дня). 29 и 30 апреля – это суббота и воскресенье (обычные выходные), а 1 мая – понедельник – праздничный день, который тоже является выходным днем. Поэтому россияне в Праздник Весны и Труда будут отдыхать 3 дня.

Во второй период россияне отдохнут с 6 до 9 мая, целых 4 дня. 6 и 7 мая являются обычными выходными днями. 8 мая также будет выходным днем, так как жители России отдыхают за субботу, 7 января. А 9 мая – это праздничный день — День Победы – поэтому также является выходным днем.

В целом лучше взять на заметку: майские праздники выпадают на следующие дни:

29,30 апреля – суббота и воскресенье

1 мая – День труда, Первомай

2,3,4,5 мая - рабочие дни

6,7 мая – выходные суббота и воскресенье

8 мая – перенесенный праздничный выходной с 7 января

9 мая – День Победы, 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

А 10 мая все россияне выходят на работу.

В следующий раз очередные трехдневные каникулы будут только в июне.