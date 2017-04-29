Курс доллара на сегодня, 29 апреля 2017: россияне дали прогноз курса доллара через год

Курс валют на сегодня, 29 апреля 2017: ЦБ РФ повысил официальный курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 29 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 апреля 2017 вырос почти на 1,5 копейки до 56,9838 рубля, курс евро на сегодня, напротив, опустился на 12 копеек - до 62,0440 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

По данным специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне через год ожидают курс доллара на уровне 58 рублей. Эксперты уточняют, что прогнозы наших соотечественников относительно стоимости ужшкммт американской валюты в апреле, по отношению к марту, изменились незначительно.

"Граждане, давшие свой прогноз на три месяца/год вперед, в марте называли цену в 60 руб., в апреле - 59 руб. (через 3 месяца) и 59 руб. и 58 руб. (через год)", - цитирует социологов ТАСС.

Согласно данным ВЦИОМ, измерения также зарегистрировали важную долгосрочную тенденцию: прочную уверенность населения в фундаментальной устойчивости национальной валюты. Как отмечают исследователи, ни в один из предыдущих кризисов такая уверенность не была столь выраженной.

"Год назад кто-нибудь мог себе представить, что одной из животрепещущих проблем российской экономики весной 2017 года станет чрезмерное укрепление рубля? Оказывается - мог. Как ни странно, но самый точный прогноз в этом отношении выдали рядовые граждане", - приводит агентство слова эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба.

"Если допустить, что "народный прогноз" отражает некоторые фундаментальные закономерности и является фактором экономического поведения как минимум домохозяйств, то можно сделать следующий прогноз: на фоне сохранения устойчивой тенденции к укреплению в краткосрочной перспективе рубль ослабнет. Ближайшая цель - 60, с вероятностью пиковых значений в районе 65 рублей за доллар", - отметил он.