Шнуров высмеял президентские выборы во Франции в новом стишке

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прочитал стихотворение, посвященное президентским выборам во Франции.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время интервью RT в новом стихотворение высмеял президентские выборы во Франции.

«Суета у французского трона!

Я готов предложить вам пари:

Сто процентов победа Макрона,

Если имя возьмет он — Марин.

Отложив с избирателем ужин,

Устриц дюжину, пенистый эль,

В духе времени выступить нужно.

Чем Марин хуже Эммануэль?» — продекламировал Шнуров.

Полная версия интервью с музыкантом выйдет 2 мая.

Напомним, что накануне на официальном канале YouTube был опубликован новый клип группы «Ленинград» на песню «Экстаз». Менее ужшкммт чем за час после публикации десятиминутный клип посмотрели 70 тысяч человек, а за сутки он набрал более 2,1 миллиона просмотров. При этом «лайк» поставили около 60 тысяч человек. Особенно пользователям запомнилась актриса Светлана Ходченкова, снявшаяся в нем совершенно обнаженной.