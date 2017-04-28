 
TOP 10

1 Экс-владелец "Черкизона" Исмаилов стал фигурантом дела о 8 убийствах

2 Опубликовано ВИДЕО нападения на Навального с зеленкой в Москве

3 "Как у принцессы Дианы": "жених" Шурыгиной рассказал о грядущей свадьбе в Лондоне (ФОТО)

4 Украина показала Крым в проморолике "Евровидения 2017"

5 Новый клип группы "Ленинград" "Экстаз" за сутки собрал 1,5 млн просмотров (ВИДЕО)

6 В Колумбии над разрушенным оползнем городом появилась "фигура" Иисуса Христа (ФОТО, ВИДЕО)

7 Постаревший Андрей Губин откровенно рассказал о своей болезни (ФОТО)

8 СМИ: в Мексике во время мессы "ожила" статуя Христа (ВИДЕО)

9 В Госдуме РФ высмеяли угрозы Украины затопить черноморский флот

10 Полина Гагарина во второй раз стала мамой

Новости наших партнеров

Шнуров высмеял президентские выборы во Франции в новом стишке

Опубликовано 28.04.17 20:46 Шнуров высмеял президентские выборы во Франции в новом стишке

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прочитал стихотворение, посвященное президентским выборам во Франции.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время интервью RT в новом стихотворение высмеял президентские выборы во Франции.

«Суета у французского трона!
Я готов предложить вам пари:
Сто процентов победа Макрона,
Если имя возьмет он — Марин.
Отложив с избирателем ужин,
Устриц дюжину, пенистый эль,
В духе времени выступить нужно.
Чем Марин хуже Эммануэль?» — продекламировал Шнуров.

Полная версия интервью с музыкантом выйдет 2 мая. 

Напомним, что накануне на официальном канале YouTube был опубликован новый клип группы «Ленинград» на песню «Экстаз». Менее ужшкммт чем за час после публикации десятиминутный клип посмотрели 70 тысяч человек, а за сутки он набрал более 2,1 миллиона просмотров. При этом «лайк» поставили около 60 тысяч человек. Особенно пользователям запомнилась актриса Светлана Ходченкова, снявшаяся в нем совершенно обнаженной.
Другие материалы по этой теме

Шнур выложил в Сеть новый откровенный клип группы "Ленинград"

Шнур анонсировал новый клип группы "Ленинград" в Instagram (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга