Шнуров высмеял президентские выборы во Франции в новом стишке
Опубликовано 28.04.17 20:46
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прочитал стихотворение, посвященное президентским выборам во Франции.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время интервью RT в новом стихотворение высмеял президентские выборы во Франции.
«Суета у французского трона!
Я готов предложить вам пари:
Сто процентов победа Макрона,
Если имя возьмет он — Марин.
Отложив с избирателем ужин,
Устриц дюжину, пенистый эль,
В духе времени выступить нужно.
Чем Марин хуже Эммануэль?» — продекламировал Шнуров.
Полная версия интервью с музыкантом выйдет 2 мая.
Напомним, что накануне на официальном канале YouTube был опубликован новый клип группы «Ленинград» на песню «Экстаз». Менее ужшкммт чем за час после публикации десятиминутный клип посмотрели 70 тысяч человек, а за сутки он набрал более 2,1 миллиона просмотров. При этом «лайк» поставили около 60 тысяч человек. Особенно пользователям запомнилась актриса Светлана Ходченкова, снявшаяся в нем совершенно обнаженной.