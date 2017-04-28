Музыка в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" станет платной

Прослушивание музыки в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» станет платной по подписке.

Социальные сети «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир» с сегодняшнего дня вводят платную подписку на музыку — 149 руб. в месяц, рассказал представитель Mail.ru Group (владеет всеми тремя соцсетями). Подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях — причем как самих «В контакте», «Одноклассников» и «Моего мира» на iOS и Android, так и в приложении Boom, созданном Mail.ru вместе с United Media Agency (UMA) Олега Бутенко. UMA является посредником между Mail.ru Group и правообладателями, именно эта компания от лица группы заключает лицензионные ужшкммт соглашения с издателями музыки, пишут "Ведомости".

В мобильных приложениях «В контакте» и «Одноклассники» слушать музыку можно будет только онлайн, а приложение Boom позволит пользователям сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайне.

Близкий к компании человек объясняет: таково было желание правообладателей, они считают, что возможность прослушивания музыки офлайн — это особенная функция, она должна быть доступна только в специальном музыкальном приложении, а не просто в соцсети. По словам представителя Mail.ru Group, 149 руб. — это подписка сразу на все сервисы группы.

Музыку во «В контакте» и «Одноклассниках» по-прежнему можно слушать бесплатно. Однако теперь в рамках музыкальной подписки у пользователей есть дополнительные возможности: отключить аудиорекламу на всех платформах, а также кэшировать музыку (слушать ее в режиме офлайн) в специальном приложении Boom.

Как пишет издание Tjournal, у многих пользователей раздел «Аудиозаписи» уже обновился — теперь он выглядит по-другому.

Mail.ru Group несколько лет пыталась заключить соглашения с правообладателями на лицензирование музыки. Компании считают соцсеть «ВКонтакте» главным источником пиратства в интернете.