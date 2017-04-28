 
TOP 10

1 Экс-владелец "Черкизона" Исмаилов стал фигурантом дела о 8 убийствах

2 Украина показала Крым в проморолике "Евровидения 2017"

3 Новый клип группы "Ленинград" "Экстаз" за сутки собрал 1,5 млн просмотров (ВИДЕО)

4 Голосовавшему против сноса хрущевок депутату Госдумы сожгли квартиру

5 "Как у принцессы Дианы": "жених" Шурыгиной рассказал о грядущей свадьбе в Лондоне (ФОТО)

6 В Колумбии над разрушенным оползнем городом появилась "фигура" Иисуса Христа (ФОТО, ВИДЕО)

7 В Южной Корее спасатель отправил в нокаут девушку, пытавшуюся выброситься из окна (ВИДЕО)

8 В Сети появились доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании (ФОТО)

9 Пентагон бросил вызов хакерам, но не из России

10 Жители Томска поймали баннером прыгнувшего с 7-го этажа ребенка (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

В Сети появились доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании (ФОТО)

Опубликовано 28.04.17 10:52 В Сети появились доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании (ФОТО)

Фрагменты документов опубликовало немецкое издание Der Spiegel.

Журналисты немецкого издания Der Spiegel опубликовали фрагменты документов, подтверждающих, что футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании в США в 2009 году.

Газета приводит часть переписки Роналду с адвокатом Осорио де Кастро, который вел переговоры о сумме выплаты с пострадавшей девушкой. Изначально речь шла о 660 тысяч евро, но в конечном итоге стороны сошлись на 260 тысячах евро. Также Роналду обязали заплатить посреднику и юристам.

Также издание опубликовало документы ужшкммт о денежном переводе, которые подписаны португальцем.

Как писал TopNews, первую часть расследования Der S iegel представил 14 апреля. По информации осведомленных источников, инцидент произошел в Лас-Вегасе 13 июня 2009 года. Тогда Роналду вместе с семьей находился в США на отдыхе. Футболиста обвинила в изнасиловании 20-летняя американка.

Издание отмечает, что 12 января 2010 года адвокат форварда заплатил девушке 375 тысяч долларов в обмен на то, что она не станет предъявлять его клиенту обвинений, хотя сам спортсмен назвал эти сведения "частью журналистской фантастики".
Другие материалы по этой теме

Роналду назвал Нурмагомедова братом

Der Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга