Фрагменты документов опубликовало немецкое издание Der Spiegel.

Журналисты немецкого издания Der Spiegel опубликовали фрагменты документов, подтверждающих, что футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании в США в 2009 году.

Газета приводит часть переписки Роналду с адвокатом Осорио де Кастро, который вел переговоры о сумме выплаты с пострадавшей девушкой. Изначально речь шла о 660 тысяч евро, но в конечном итоге стороны сошлись на 260 тысячах евро. Также Роналду обязали заплатить посреднику и юристам.

Также издание опубликовало документы ужшкммт о денежном переводе, которые подписаны португальцем.

Как писал TopNews, первую часть расследования Der S iegel представил 14 апреля. По информации осведомленных источников, инцидент произошел в Лас-Вегасе 13 июня 2009 года. Тогда Роналду вместе с семьей находился в США на отдыхе. Футболиста обвинила в изнасиловании 20-летняя американка.

Издание отмечает, что 12 января 2010 года адвокат форварда заплатил девушке 375 тысяч долларов в обмен на то, что она не станет предъявлять его клиенту обвинений, хотя сам спортсмен назвал эти сведения "частью журналистской фантастики".