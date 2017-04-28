Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 28 апреля 2017.

Гороскоп на сегодня Овен

По словам астрологов, повышенная занятость и нехватка времени 28 апреля будут объясняться внешними обстоятельствами, которые Овны не смогут изменить по собственному желанию. Возможно, что в течение всего дня представителям этого знака придётся жертвовать общением с близкими ради необходимости выполнить профессиональный долг или сдержать данное кому-то обещание. Перед сном стоит пообщаться ужшкммт с детьми или улучить минутку для разговора с другом.

Гороскоп на сегодня Телец

У Тельцов стиль отношений с представителями повседневного окружения - коллегами, соседями, близкими родственниками - будет задаваться рамками извне. Не исключено, что вам придётся сократить круг своего общения в связи с повышенной занятостью, строгим расписанием дня или плохим самочувствием. Не исключены конфликты с сослуживцами на профессиональной почве и ошибки в выполнении точной работы.

Гороскоп на сегодня Близнецы

Близнецам сегодня не повредят умеренность в питании, экономность в текущих расходах и сдержанность в общении с окружающими. Если позволяет здоровье, рекомендуется даже устроить разгрузочный день. Тактику можно будет сменить ближе к ночи. Возможно, что вы весь вечер проболтаете с друзьями по телефону или в чате.

Гороскоп на сегодня Рак

У Раков атмосфера дня не слишком благоприятна для самочувствия и не располагает к активной деятельности. Звезды рекомендуют упорядочить текущие дела и добросовестно выполнить возложенные обязательства. Сделайте сегодня все, что от вас зависит, но не начинайте новых проектов и максимально снизьте нагрузки. Вечером возможен интересный разговор с ребёнком или неожиданное известие от друга.

Гороскоп на сегодня Лев

Утро 28 апреля может начаться для Львов состоянием эмоционального или физического упадка. Уныние может наблюдаться из-за проблем на службе или семье. В этот день возможна внутренняя зажатость или внешняя закомплексованность, чрезмерная обидчивость или повышенная чувствительность к бытовым неприятностям. Вечером у вас появится повод для более оптимистичного взгляда на себя и на текущие обстоятельства.

Гороскоп на сегодня Дева

Для Дев этот день может воздвигнуть непреодолимое препятствие на пути к исполнению мечты. Возможно, утром 28 апреля рядом с вами не окажется нужных людей, или у вас не будет свободного времени на реализацию планов. Возможно понижение эмоционального тонуса из-за разногласий с близким человеком или другом. Вечером попробуйте еще раз обдумать ситуацию. Возможно, у вас получится найти решение.

Гороскоп на сегодня Весы

Вплоть до вечера Весам понадобится собранность, дисциплинированность и привычка к самоограничению. Лишь таким способом представители этого знака смогут добиться поставленной цели, поддержать свою положительную репутацию или выполнить профессиональный долг. Будьте готовы подчиниться требованиям начальника или родителей. В конце дня подумайте о более приятных вещах.

Гороскоп на сегодня Скорпион

Руководившее Скорпионами накануне вдохновение может бесследно исчезнуть сегодня, оставив лишь яркие воспоминания о себе. Возможно, вы разочаруетесь в человеке, которого уважали, или в идее, в которую верили. День не подходит для тесного общения с представителями других городов и стран, хотя контакт с ними может стать необходимым из-за наличия давних договоренностей или невыполненных взаимных обязательств.

Гороскоп на сегодня Стрелец

Стрельцам рекомендуется днем придерживаться правил техники безопасности. Звезды советуют быть осмотрительнее и аккуратнее. В то же время не следует поддаваться мрачным мыслям и неоправданным страхам: в этом случае вы можете невольно притянуть к себе неприятности. Ваше страстное желание изменить ситуацию в лучшую сторону, скорее всего, осуществится лишь в конце дня. Возможно, сегодня на вас снизойдет озарение, вы получите известие издалека или интересное предложение.

Гороскоп на сегодня Козерог

У Козерогов сегодня профессиональные, и личные контакты требуют удвоенной осторожности. Астрологи не советуют предпринимать кардинальных мер по изменению ситуации: скорее всего, положительный результат так и не будет достигнут, а уже имеющиеся разногласия примут более явную и неприятную форму. Рожденным в середине января рекомендуется избегать стрессов, уныния, перегрузок и переохлаждения.

Гороскоп на сегодня Водолей

У Водолеев до самого вечера возможны неприятности на профессиональном поприще. Возможно, что вам придётся доделывать работу за других из-за их плохого самочувствия или некомпетентности. Астрологи советуют сделать все возможное, но не требуйте от себя и окружающих слишком многого. В конце дня можно поговорить с другом или любимым человеком. Возможно, предметом беседы станет предстоящая поездка или вечеринка.

Гороскоп на сегодня Рыбы

У Рыб сегодня важны планы на отдых, творческие замыслы и отношения с самыми близкими людьми. Пока не настал вечер, дети могут постоянно капризничать или плохо себя чувствовать. Возможно, что романтические связи будут приносить разочарование, а вдохновение может бесследно исчезнуть. Не отчаивайтесь: вечер все изменит. Возможно, ещё до отхода ко сну вы найдете оригинальное решение всех проблем.