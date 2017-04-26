На YouTube появилось ВИДЕО нападения на блогера Варламова в аэропорту Ставрополя

На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как группа молодых людей бросила в Варламова торт, а также облила его зеленкой и йодом.

Как писал TopNews, в аэропорту Ставрополя неизвестные облили зеленкой блогера Илью Варламова во время его визита в город. Ютуб ВИДЕО инцидента было опубликовано в Сети.

Сообщалось, что возле воздушной гавани около десятка молодых людей бросили в Варламова тортом, облили его зеленкой и йодом. На месте происшествия находились представители органов правопорядка, которые побежали вслед за нападавшими, но не смогли их поймать.

YouTube ВИДЕО: блогера Варламова облили ужшкммт зеленкой в аэропорту Ставрополя

Сам Варламов уже прокомментировал случившееся в своем блоге.

""Вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. Я вообще не понял что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами. Все что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили. Ничего не говорили, один раз крикнули "Вали в свою Америку", после чего убежали. Все это произошло на глазах полицейских, они их не поймали. Полиция очень удивилась, сказала, что у них такое впервые и что они объявили план "Перехват". Тут рассказали, что нападавшие приехали на двух машинах. Они все снимали на камеры, поэтому возможно они выложат видео", - написал он, отметив, что направляется в ОВД, чтобы написать заявление, в связи с тем, что нападавшие испортили его технику.