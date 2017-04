Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй допустила оговорку во время своего выступления в Уэльсе. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, глава британского правительства перепутала слова "туризм" и "терроризм".

"Мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма", — сказала она.

Theresa May: "We want to lead the world in preventing tourism". pic.twitter.com/OcrLkWso5W