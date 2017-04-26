Макаревич рассказал о полицейском беспределе в Нижнем Новгороде (ФОТО)

По словам музыканта, правоохранители остановили выступление, пытаясь найти в зале бомбу.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал в Facebook о действиях полицейских, пытавшихся отменить концерт музыкантов в Нижнем Новгороде.

Артист сообщил, что правоохранители остановили выступление коллектива из-за сообщения о заложенном в зале взрывном устройстве.

По его словам, ОМОН оцепил зал, после чего сотрудники службы заявили, что бомбы обнаружено не было, но через некоторое время глава нижегородского УВД опроверг эту информацию, указав на ужшкммт необходимость отменить концерт.

"Какие-либо бумаги он подписывать категорически отказывается — он, оказывается, не запрещает, а "рекомендует". О, думаю, как интересно — у нас тут бомба, а он "рекомендует". И словечко-то какое знакомое!" — написал Макаревич.

В конце своей публикации Макаревич задается вопросами: "Им что, больше заняться нечем?", а также "Можно ли надеяться, что кто-то ответит за этот беспредел?".

В своих комментариях пользователи Facebook сошлись во мнении, что на оба вопроса музыканта следует дать отрицательный ответ.