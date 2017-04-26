Иванка Трамп заявила о непричастности к принятию решения об ударе по Сирии

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка заявила, что не оказывала давления на отца.

Дочь президента США Иванка отрицает свое влияние на отца при принятии решения о ракетном ударе по Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC. По ее словам, она лишь поделилась с главой государства своим мнением.

По ее словам, это была бы неверная интерпретация. При этом Иванка Трамп подчеркнула, что любому человеку наверняка было бы трудно смотреть на кадры ужшкммт из репортажей американских СМИ о якобы имевшем место применении химического оружия в этой стране, и не "испытать глубочайшего потрясения", отмечает ТВ-Центр.

Также Иванка отметила, что, будучи советницей президента, она представила свое видение того, какие действия следует предпринять Вашингтону в связи с этой ситуацией. Просто оно совпало с тем мнением, которого уже придерживался на тот момент американский лидер.

Ранее в апреле брат Иванки Эрик Трамп заявил, что его сестра действительно могла повлиять на решение главы Белого дома нанести удар по военному объекту в Сирии. По его словам, Иванка пользуется влиянием.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат", всего было выпущено 59 ракет. По словам американского президента, атака стала ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон без всяких доказательств возложил на Дамаск.

При этом американские власти не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе. Мало того, Вашингтон не прислушался к призыву Москвы провести тщательное расследование случившегося.