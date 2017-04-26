Курс доллара на сегодня, 26 апреля 2017: эксперты дают прогноз на быстрое ослабление рубля

Курс валют на сегодня, 26 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 26 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 апреля 2017 составляет 55,84 руб., курс евро на сегодня - 60,79 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 26 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 54.94 руб. при покупке и 58,06 руб. при продаже банком, курс евро на 26 апреля 2017 равен 60,04 руб. и 63,54 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Член Совета директоров компании "Финэкспертиза" Агван Микаелян уверен, что с приближением ужшкммт пятницы курс рубля чаще будет демонстрировать слабую динамику на фоне грядущего заседания Банка России по ключевой ставке. При этом сами колебания находятся "под контролем практически сиюминутных моментов и практически непрогнозируемы".

Эксперт отметил, что итоги заседания совета директоров регулятора 28 апреля специалисты считают наиболее сильным фактором текущей недели.

"По одним прогнозам регулятор понизит ключевую ставку на 0,25 процента, но есть вероятность и более значительного понижения ставки - на 0,5", - цитирует Микаеляна "Российская Газета".

По его словам, с того момента, как в Минэкономразвития объявили, что у нас спекулятивный пузырь и он скоро лопнет, ничего не изменилось.

"Если бы не осознанное желание правительства ослабить рубль, то даже и разговоров бы не было о снижении ключевой ставки на 0,5 процента. Тем не менее, я думаю, что ослабление курса рубля к первомайским выходным будет, но чисто символическим", - добавил эксперт.