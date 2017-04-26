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Выходные в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году в России

Опубликовано 26.04.17 00:27 Выходные в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году в России

Майские праздники в 2017 году: как отдыхаем - читайте в обзоре Topnews.

С наступлением мая в нашу страну традиционно приходит не только теплая и солнечная погода, но и дополнительные выходные дни: в начале последнего месяца весны отмечается сразу два государственных праздника - День Весны и Труда и День Победы, следующие друг за другом.

1 мая в 2017 году приходится на понедельник, а предшествующие ему 29 и 30 апреля - суббота и воскресенье. Таким образом, россиянам предстоит отдыхать три дня подряд ужшкммт и выходить на работу во вторник, 2 мая.

Через несколько дней наступит вторая волна майских праздников: в России отметят День Победы. При этом к субботе и воскресенью, 6 и 7 мая, присоединятся выходные - 8 мая, на которое был перенесен выходной день с субботы 7 января, и День Победы 9 мая. В результате россияне отдохнут четыре дня подряд и выйдут на службу 10 числа..

  • 29 и 30 апреля —суббота и воскресенье;
  • 1 мая, понедельник – выходной праздничный день;
  • 2, 3, 4, 5 мая — рабочие дни;
  • 6 и 7 мая — суббота и воскресенье;
  • 8 мая — отдыхаем за субботу, 7 января;
  • 9 мая — праздничный день;
  • 10 мая — все вновь на работу. 

Выходные на майские праздники в 2017 году. Календарь

Добавим, что работа выходные и праздничные дни оплачивается согласно ТК РФ в двойном размере либо, по желанию работника, как обычно, но с предоставлением дополнительного выходного дня.
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