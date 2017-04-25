Медведев осадил Поклонскую и назвал преступным преследование авторов за еще не вышедшие работы

Медведев раскритиковал низкий уровень культуры в современном искусстве.

Преследование авторов произведений, которые еще не вышли в свет, это проявление агрессии, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы эту агрессию видим. Кстати, эта агрессия иногда воплощается и в преступные деяния. Или иногда по сути сводится к преследованию автора, произведения которого еще никто не видел", — заявил глава правительства, выступая на форуме "Единой России" "Культура — национальный приоритет", передает "Россия 24".

Премьер указал, что «культура и искусство – это синонимы разнообразия, нашей внутренней свободы», призвал ужшкммт к большей терпимости и напомнил, что задача государства – «обеспечить реализацию этой свободы законодательными и финансовыми мерами», пишут "Ведомости".

«Если мы снова не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать, в том числе чиновникам, политикам. Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать», – отметил Медведев.

Медведев призвал быть терпимее в этих вопросах и внимательно относиться к тому, что происходит. Как писал Topnews, в апреле депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что по её просьбе была проведена комплексная экспертиза материалов фильма. Результаты исследования она направила в Генпрокуратуру. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что странно оценивать фильм, который ещё не готов.