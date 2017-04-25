В США двоеженец жестоко казнил россиянку (ФОТО)

В штате Орегон расследуют жестокое убийство гражданки России Анны Репкиной.

Власти американского штата Орегон установили, что жертвой убийства, происшедшего в округе Бентон, является гражданка России. Это 27-летняя Анна Репкина, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

По данным властей Бентона, Репкина прилетела в Лос-Анджелес (штат Калифорния) 1 марта и на прошлой неделе была обнаружена мертвой в труднодоступной местности в штате Орегон. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок. По подозрению в убийстве задержан 27-летний местный житель Уильям Харгроув, подрабатывающий вышибалой в местном баре.

Следствие установило, что американец поддерживал близкие отношения ужшкммт не только с Репкиной, но и с другой женщиной, которая в определенный момент в ультимативной форме потребовала от него сделать окончательный выбор. Он принял решение. Харгроув отвел другую женщину в удаленное место, где она позднее была найдена застреленной в голову сзади, как это бывает при казни, заявила СМИ помощник прокурора округа Бентон Эми Матуско. По ее словам, "подозреваемый жил с двумя женщинами в двух различных домах".

По словам заместителя шерифа округа Бентон Грегори Ридлера, Репкина говорила, что приехала из Москвы в поисках спутника жизни, которые привели ее в американский Корваллис с населением 55 тыс. человек. Где именно родилась жертва, пока не установлено.