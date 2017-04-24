Санкции выдохлись: Лавров спросил у Могерини, почему санкции ввели только против России

Лавров назвал санкции частью искусственных проблем в отношениях России и Евросоюза.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини выразил недоумение в связи с тем, что Евросоюз пытается разрешить конфликт в Донбассе с помощью санкций против России, передает "Звезда".

Российский дипломат подчеркнул, что Москва выполняет свою часть работы добросовестно, однако Киев намеренно уходит от диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

«Если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою ужшкммт часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?», - отметил Лавров.

"Очевидный саботаж киевским руководством всего, что написано в минском документе, должен, конечно, встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству", – добавил Лавров.

В свою очередь Федерика Могерини после переговоров с российским министром иностранных дел заявила, что в условиях взаимных санкций Россию и Евросоюз нельзя считать стратегическими партнерами.

"Было бы абсурдно считать друг друга стратегическими партнерами и иметь взаимные санкции, это не тот вид отношений, который партнеры обычно имеют", – заявила Могерини.

При этом она отметила, что отношения Москвы и Брюсселя не заморожены, и Евросоюз готов вернуться к тому уровню стратегического сотрудничества, который был раньше.

Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik выразил мнение, что инструмент санкций становится все менее эффективным. Его цитирует РИА Новости.

"По большому счету, все фразы были высказаны в дежурном порядке, так же как они высказывались и раньше. Для Могерини эта встреча была важна исключительно для того, чтобы подчеркнуть, что она все еще "в обойме", так как говорят о том, что скоро высшая брюссельская бюрократия будет меняться. И многие не рассматривают уже Могерини как реальную политическую силу. Так что никаких сдвигов я здесь не вижу, все традиционно. Все заявляют, во-первых, о том, что Минские соглашения должны выполняться, и, во-вторых, все говорят о том, что санкции против России почему-то должны усиливаться", – сказал Андрей Манойло.

Вместе с тем, по его мнению, ЕС вряд ли в ближайшее время пойдет на введение новых или ужесточение действующих санкций в отношении России.

"Потому что санкции – это, безусловно, политический инструмент. Но он как-то слишком долго используется, он уже выдохся и поблек", – считает политолог.