 
TOP 10

1 "Нечего шастать": СБУ выложила откровенное ФОТО Лолиты

2 В Колумбии россиянин сбежал из плена, ранил пятерых их же оружием и скрылся в джунглях

3 СМИ: в краже денег, собранных на лечение Жанны Фриске, обвинили ее мать

4 В Сеть попало ВИДЕО с места подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе

5 Илон Маск и Эмбер Херд подтвердили отношения ФОТО в соцсетях

6 СМИ: губернатор Приморья вышел на субботник в куртке за полмиллиона рублей (ФОТО)

7 В Турции в аптеку влетело автомобильное колесо (ВИДЕО)

8 "Член сына... сын члена": оговорка ведущего "Вестей" развеселила соцсети (ВИДЕО)

9 ФОТО Волочковой в одном полотенце с незнакомым мужчиной в Instagram возмутило Рунет

10 В шоу "Прожекторперисхилтон" Стоянов спародировал выступление зампреда России в ООН (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

"Евровидение 2017", кто поедет от России: три четверти россиян поддержали отказ от конкурса

Опубликовано 24.04.17 14:07 "Евровидение 2017", кто поедет от России: три четверти россиян поддержали отказ от конкурса

"Евровидение 2017", последние новости: за последние пять лет увеличилось число наших соотечественников, хоть раз смотревших музыкальный конкурс.

"Евровидение 2017": отказ от конкурса поддержали три четверти россиян

По данным опроса ВЦИОМ, решение Первого канала отменить трансляцию конкурса "Евровидение 2017" одобрили три четверти россиян. Согласно результатам интервьюирования граждан, 75% респондентов поддержали объявленный бойкот.

На вопрос "Как Вы относитесь к решению Первого канала не транслировать "Евровидение"?  58% ответили "Полностью поддерживаю", а еще 17% - "Скорее поддерживаю". Против высказались 18%, а еще 7% затруднились с ответом.

Кроме того, участникам опроса ВИЦОМ предлагали ответить на вопрос "Смотрите ли Вы обычно ужшкммт трансляции песенного конкурса "Евровидение" или нет?". Выяснилось, что хотя бы раз  конкурс смотрели 82% человек, хотя в 2012 году ответивших так было 76%.

Как писал TopNews, ранее стало известно, что Россию могут отстранить от участия в "Евровидении 2018".

Напомним, что отказ транслировать "Евровидение 2017" "Первым каналом" был вызван запретом въезда на Украину, которая принимает конкурс в этом году, российской певицы Юлии Самойловой сроком на три года.
Другие материалы по этой теме

Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2017"

Организаторы "Евровидения" обвинил Россию в создании негатива вокруг конкурса

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга