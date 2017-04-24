"Евровидение 2017", кто поедет от России: три четверти россиян поддержали отказ от конкурса

"Евровидение 2017", последние новости: за последние пять лет увеличилось число наших соотечественников, хоть раз смотревших музыкальный конкурс.

"Евровидение 2017": отказ от конкурса поддержали три четверти россиян

По данным опроса ВЦИОМ, решение Первого канала отменить трансляцию конкурса "Евровидение 2017" одобрили три четверти россиян. Согласно результатам интервьюирования граждан, 75% респондентов поддержали объявленный бойкот.

На вопрос "Как Вы относитесь к решению Первого канала не транслировать "Евровидение"? 58% ответили "Полностью поддерживаю", а еще 17% - "Скорее поддерживаю". Против высказались 18%, а еще 7% затруднились с ответом.

Кроме того, участникам опроса ВИЦОМ предлагали ответить на вопрос "Смотрите ли Вы обычно ужшкммт трансляции песенного конкурса "Евровидение" или нет?". Выяснилось, что хотя бы раз конкурс смотрели 82% человек, хотя в 2012 году ответивших так было 76%.

Как писал TopNews, ранее стало известно, что Россию могут отстранить от участия в "Евровидении 2018".

Напомним, что отказ транслировать "Евровидение 2017" "Первым каналом" был вызван запретом въезда на Украину, которая принимает конкурс в этом году, российской певицы Юлии Самойловой сроком на три года.