"Евровидение 2017", кто поедет от России: РФ могут отстранить от "Евровидения-2018"

"Евровидение 2017", последние новости: по словам организаторов музыкального конкурса, приоритетом сейчас является само шоу.

Представители Европейского вещательного союза рассмотрят возможность отстранения России от музыкального конкурса "Евровидение" в 2018 году.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в организации, для ЕВС сейчас приоритетом является само шоу.

"Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", — подчеркнули в организации.

Как писал TopNews, ранее "Первый канал" заявил о том, что не будет показывать "Евровидение-2017" из-за ситуации с российской участницей Юлией Самойловой. При этом, по правилам "Евровидения", к участию в следующем конкурсе допускаются только страны, транслировавшие шоу в прямом эфире.

Как отметили в ЕВС, Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году. В организации также осудили решение киевских властей запретить Самойловой въезд на Украину и отметили, что оно подрывает неполитический характер конкурса.

Напомним, что СБУ запретила їїїїппп Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму в 2015 году.