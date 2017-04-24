"Нечего шастать": СБУ выложила откровенное ФОТО певицы Лолиты

Ранее российской артистке, ехавшей к больной дочери, запретили въезд на Украину.

СБУ отреагировала на решение украинских властей запретить въезд в страну российской певице Лолите Милявской, ехавшей к больной дочери. Ведомство опубликовало в своем Twitter фотографию, запечатлевшую знаменитость в неловкий момент – во время танца у исполнительницы частично обнажилась грудь.

"Нечего шастать", - гласить подпись к фото.

В комментариях к посту большинство пользователей твиттера раскритиковали СБУ за публикацию подобного контента.

«Прикольно. Серьезная служба у серьезного государства. Как свинарник какой-то», — прокомментировал выходку СБУ блогер Анатолий Шарий.

Как пишет Lenta.ru, Лолита Милявская ужшкммт направлялась на Украину, но на погранконтроле в Конотопе ее высадили из поезда и заставили возвращаться в Москву.

Такое решение Киев объясняет посещением артисткой Керчи в 2015 году: украинские власти рассматривают любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, как нарушение суверенитета страны.

Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области. Детство и юность артистка провела в Киеве.