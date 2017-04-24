 
TOP 10

1 Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции

2 "Нечего шастать": СБУ выложила откровенное ФОТО певицы Лолиты

3 Ураган во Владикавказе, снег в Крыму: юг России во власти аномальной непогоды (ФОТО, ВИДЕО)

4 СМИ: "Яндекс" сделает свой навигатор и карты частично платными

5 В Сеть попало ВИДЕО с места подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе

6 Тренер "Барселоны" назвал Месси лучшим игроком в истории футбола (ВИДЕО)

7 Соцсети пожаловались на масштабный сбой в работе Сбербанка

8 Эксперты: рубль успешно сопротивляется попыткам его ослабить

9 Дубль Месси принес победу "Барселоне" над "Реалом" в Эль Класико (ВИДЕО)

10 "Открываешь стадион - судья в подарок": Сеть возмутили судейство и газон на "Зенит-арене" (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

"Нечего шастать": СБУ выложила откровенное ФОТО певицы Лолиты

Опубликовано 24.04.17 08:25 "Нечего шастать": СБУ выложила откровенное ФОТО певицы Лолиты

Ранее российской артистке, ехавшей к больной дочери, запретили въезд на Украину.

СБУ отреагировала на решение украинских властей запретить въезд в страну российской певице Лолите Милявской, ехавшей к больной дочери. Ведомство опубликовало в своем Twitter фотографию, запечатлевшую знаменитость в неловкий момент – во время танца у исполнительницы частично обнажилась грудь.

"Нечего шастать", - гласить подпись к фото.

В комментариях к посту большинство пользователей твиттера раскритиковали СБУ за публикацию подобного контента.

«Прикольно. Серьезная служба у серьезного государства. Как свинарник какой-то», — прокомментировал выходку СБУ блогер Анатолий Шарий.

Как пишет Lenta.ru, Лолита Милявская ужшкммт направлялась на Украину, но на погранконтроле в Конотопе ее высадили из поезда и заставили возвращаться в Москву.

Такое решение Киев объясняет посещением артисткой Керчи в 2015 году: украинские власти рассматривают любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, как нарушение суверенитета страны.

Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области. Детство и юность артистка провела в Киеве.
Другие материалы по этой теме

Певица Лолита встала на колени перед сенатором Мизулиной (ВИДЕО)

Порнозвезда Беркова участвовала в чтениях стихов Улюкаева

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга