Выборы во Франции 2017: Мари Ле Пен лидирует на выборах президента в первом туре

Выборы президента во Франции 2017: бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен вышли во второй тур. Франсуа Фийон уже признал поражение на выборах.

Выборы во Франции 2017: рейтинги свидетельствуют о предварительной победе Мари Ле Пен в первом туре

Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции. Об этом свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

Как сообщает РИА Новости, после подсчета 30% голосов Ле Пен набирает 24,78%. У основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона — 21,75%, у экс-премьера Франсуа Фийона — 19,65%. Таким образом, во второй тур выборов проходят Ле Пен и Макрон.

После оглашения предварительных итогов, Ле Пен заявила, что она ужшкммт и ее сторонники преодолели первый этап пути к Елисейскому дворцу. По ее словам, во втором туре она будет "народным кандидатом".

предварительные результаты голосования в штабе Ле Пен встретили исполнением гимна Французской Республики - "Марсельезы". Макрон же успел лично прокомментировать первые итоги выборов, отметив, что Франция сегодня "перевернула страницу политической жизни".

Между тем, кандидат от французской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал поражение на президентских выборах и заявил, что во втором туре будет голосовать за кандидата от движения "Вперед" Эмманюэля Макрона.

"Я считаю, что нужно выступить против ультраправых, и потому я буду голосовать за Эмманюэля Макрона", - сказал он, обращаясь к своим соратникам.

При этом Фийон заявил, что берет на себя ответственность за свое поражение, подчеркнув, что на его пути "было установлено много жестоких препятствий". Говоря о готовности поддержать Макрона, Фийон отметил, что сделает это "без особой радости в сердце", передает "Интерфакс".

Как отмечают французские обозреватели, высокая активность французских избирателей в США вызвана в немалой мере тем, что они находятся под впечатлением недавних выборов президента США и "ряд из них не хочет, чтобы во Франции к власти пришел кто-нибудь типа Дональда Трампа".

Отметим, что нынешние выборы проводятся во Франции впервые в условиях действия в стране режима чрезвычайного положения, введенного после парижских терактов 2015 года. В связи с этим власти, всерьез опасавшиеся возможных эксцессов в день выборов, приняли чрезвычайные меры безопасности.

В общей сложности для этого задействованы 50 тыс. полицейских и жандармов, а также 7 тыс. военных, многочисленные работники частных охранных предприятий.

В целом день выборов прошел без заметных происшествий.