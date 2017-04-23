"Надоело бездельничать": российский рекордсмен МКС Падалка решил уйти из космонавтов (ВИДЕО)

Рекордсмен по пребыванию в космосе Геннадий Падалка написал заявление о том, что желает покинуть отряд космонавтов, и объяснил, почему.

Российский космонавт Геннадий Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности космических полетов, написал заявление об отчислении из отряда космонавтов, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

"Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели", - сказал он.

По его словам, в ЦПК не видят большой трагедии в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен ужшкммт новый набор, кроме того, в отряде немало космонавтов, еще не летавших в космос.

Эту информацию подтвердил сам космонавт Падалка. По его словам, он будет работать в отряде до 28 апреля. "Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет", - сказал он.

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По словам Падалки, он готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы уставить очередной рекорд по суммарному пребыванию в космосе - 1 тыс. суток, однако его не назначают в экипаж.

Исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев, экс-рекордсмен мира по суммарной продолжительности космических полетов, сожалеет о решении своего коллеги, действующего рекордсмена мира Геннадия Падалки покинуть отряд космонавтов, пишет РИА Новости.

"Очень жаль. Когда грамотный, опытный и такой мотивированной человек, с прекрасной летной карьерой уходит из отряда, у меня это вызывает чувство сожаления", — сказал Крикалев.

Герой России полковник Геннадий Падалка родился в 1958 году в Краснодаре, в 1979 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова по специальности "командно-тактическая истребительно-бомбардировочная авиация".

В апреле 1991 года был зачислен в отряд космонавтов. Первый полет в космос осуществил 13 августа 1998 года. За свою космическую карьеру Падалка побывал в космосе пять раз, совершил десять выходов в открытый космос. Общая продолжительность его пребывания в открытом космосе составила 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды.

15 апреля 2016 года Международная авиационная федерация (Federation Aeronautique Internationale) признала его рекорд.