"Зенит" - "Урал": обзор матча от 22.04.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

22 апреля 2017 года в матче 24-го тура РФПЛ питерский "Зенит" на новом стадионе с трудом обыграл "Урал" со счетом 2:0, который в ходе игры лишился из-за красных карточек сразу трех игроков.

В матче 24-го тура "Зенит" на своем поле принимал екатеринбургский "Урал". Матч, состоявшийся 22 апреля на новом стадионе "Санкт-Петербург", завершился победой хозяев со счетом 2:0. Отметим, что игру гости заканчивали ввосьмером - арбитр матча показал сразу три красных карточки подопечным Александра Тарханова.

"Зенит" - "Урал": обзор матча

Полтора тайма гости успешно сдерживали наступательные действия "бело-голубых", в свою очередь отвечая острыми контратаками, в одной из которых клубу с Урала откровенно ужшкммт не повезло, когда после удара попал в штангу.

На 62-й минуте матча «Урал» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку за фол получил Эрик Бикфалви. Уральские футболисты начали бурно выражать несогласие с этим решением арбитра и в результате почти сразу же прямую красную карточку за разговоры получил Роман Павлюченко, который едва не набросился на рефери с кулаками.

"Зенит" - "Урал". Удаление Бикфалви и Павлюченко. ВИДЕО

После двойного удаления у гостей «Зенит» полностью завладел преимуществом, но распечатать ворота гостей сумел только на 86-й минуте — автором первого гола на стадионе «Санкт-Петербург» стал бывшйи игрок "Челси" Бранислав Иванович.

"Урал" же заканчивал встречу ввосьмером — Роман Емельянов после выяснения взаимоотношений с Артёмом Дзюбой получил второе предупреждение.

Уже в компенсированное время окончательный результат установил Йоан Молло, забивший свой первый гол за «Зенит».

"Зенит" - "Урал", счет 2:0. ВИДЕО голов