"Ему что, бесплатно обучать?": Рудковская объяснила "бешеные цены" в школе Плющенко (ВИДЕО)

Высокие цены на занятия в школе фигурного катания Евгения Плющенко вызвали бурную реакцию общества.

Известный российский продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская поспорила в Twitter с главным редактором "Р-Спорт" Василием Коновым о ценах за индивидуальные уроки фигурного катания, о чем накануне писал TopNews.

Конов обратил внимание на новость об открытии Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко", в которой цены на занятия с фигуристом доходят до 150 тысяч рублей в месяц, а индивидуальные тренировки обойдутся желающим в 60 тысяч рублей в час.

Цены школы Плющенко - три ужшкммт варианта, где самый дорогой 150 000₽ в месяц и 60 000₽ в час с Плющенко лично - как вам? https://t.co/wE0J2ObKSI pic.twitter.com/s4q9hykEfe — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 20 апреля 2017 г.

Рудковская заступилась за супруга, отказавшись считать занятия за 150 тысяч рублей дорогими.

@VasilyKonov 12 часов в неделю, и 48 в месяц - за 150

Тыс Вы считаете это дорого !? Плюс ОФП почти каждый день и хореография ? — Yana Rudkovskaya (@yanarudkovskaya) 20 апреля 2017 г.

@VasilyKonov Там написано 12 часов льда в неделю ! Вы же пишите -в месяц ! По 2 в день ! Итого 48 в месяц ! Не мало и Евгений тренер ! — Yana Rudkovskaya (@yanarudkovskaya) 20 апреля 2017 г.

При этом Конова пытались убедить, что такое предложение действительно пользуется спросом у москвичей.

@VasilyKonov Мест почти нет ! На 20 млн жителей в Москве есть люди которые отдают детей за 70 тыс и за 150 и видят разницу колоссальную — Yana Rudkovskaya (@yanarudkovskaya) 20 апреля 2017 г.

@DaguevTima @VasilyKonov Мы не хотим работать для всех !Старайтесь и получайте грант ! Кто против , русская ментальность-Плющенко должен всех тренировать бесплатно — Yana Rudkovskaya (@yanarudkovskaya) 20 апреля 2017 г.

Высокие цены на занятия у Плющенко раскритиковала в своем блоге на сайте "Эха Москвы" рекордсменка в жиме штанги лёжа среди девушек-подростков, активистка КПРФ Марьяна Наумова.

"Ваши дети должны пить пиво из «Пятёрочки», смотреть плющенок по телеку и знать своё место. Потому что спорт сейчас дело дорогое. Нищебродам недоступное. Полюбому не хватит денег ни на коньки, ни на костюмы, ни на медицину, ни на тренера. И бесплатный лёд давно закончился", - написала она.

Марьяну возмутил тот факт, что в школе олимпийского чемпиона месяц занятий стоит от 60 до 150 тысяч рублей, а один час на льду под его тренерским руководством обойдётся в тысячу долларов. Также она подвергла критике и отказавшееся от социализма поколение, заметив, что "наши родители думали, что капитализм придет такой ласковый и пушистый".

Как указала Наумова, "в "совке" маленький Женечка Плющенко годами тренировался и крутил бильманы и аксели абсолютно бесплатно. Его папа — плотник из Донецка, вместе с мамой строил БАМ на Севере, миллионов не имел, а первые коньки Жене подарила соседка".

"Знайте своё место, мальчики и девочки. И скажите спасибо своим мамам с папами. Чемпионами вы, скорее всего, никогда не станете и крутить аксели не научитесь. История Женечки — не для вас", - отметила спортсменка.

Другие пользователи Сети также засыпали Twitter негативными комментариями в адрес Плющенко.

Когда-то Евгений сам рассказывал, как бутылки собирал, чтобы учиться, теперь, чтобы попасть в школу к самому Евгению, надо почку продать. pic.twitter.com/x1MTArlpmf — Резидент Кремля (@KremlinResident) 21 апреля 2017 г.

@KremlinResident Киркоров поет за 65 тысяч.Плющенко хочет учить за 60 тысяч...Наши звезды не чувствуют исторического момента...Звезды ярко озвездели... — ЛЮДМИЛА (@LuseinaMiila) 21 апреля 2017 г.

@AmilYusub Мне понравилось во сколько оценил своё учительское мастерство Евгений Плющенко. Тарасова воспитала десятки чемпионов, но поскромнее — Elena Russian (@Cattiva777) 21 апреля 2017 г.

@p_boris1 @DassshaBitch Плющенко видимо считает что будущ. чемпионы только из семей олигархов? Позорище 👎 ..... одни многоточия 🤢 — Diana (@Di_go14) 21 апреля 2017 г.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с журналистом Life.ru призналась, что считает стоимость обучения в школе Плющенко высокой. Я в Москве в такой школе не работала, всегда на государственной службе. Поэтому не знаю у нас в стране расценок. Но мне кажется, что 150 тысяч — это большие деньги. Я зарабатываю меньше. У меня ставка. Я не хочу говорить, много это или мало. Наверное, они понимают, кто у них будет тренироваться.