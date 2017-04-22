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"Ему что, бесплатно обучать?": Рудковская объяснила "бешеные цены" в школе Плющенко (ВИДЕО)

Опубликовано 22.04.17 10:13 "Ему что, бесплатно обучать?": Рудковская объяснила "бешеные цены" в школе Плющенко (ВИДЕО)

Высокие цены на занятия в школе фигурного катания Евгения Плющенко вызвали бурную реакцию общества.

Известный российский продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская поспорила в Twitter с главным редактором "Р-Спорт" Василием Коновым о ценах за индивидуальные уроки фигурного катания, о чем накануне писал TopNews.

Конов обратил внимание на новость об открытии Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко", в которой цены на занятия с фигуристом доходят до 150 тысяч рублей в месяц, а индивидуальные тренировки обойдутся желающим в 60 тысяч рублей в час.

Рудковская заступилась за супруга, отказавшись считать занятия за 150 тысяч рублей дорогими.

При этом Конова пытались убедить, что такое предложение действительно пользуется спросом у москвичей.

Высокие цены на занятия у Плющенко раскритиковала в своем блоге на сайте "Эха Москвы" рекордсменка в жиме штанги лёжа среди девушек-подростков, активистка КПРФ Марьяна Наумова.

"Ваши дети должны пить пиво из «Пятёрочки», смотреть плющенок по телеку и знать своё место. Потому что спорт сейчас дело дорогое. Нищебродам недоступное. Полюбому не хватит денег ни на коньки, ни на костюмы, ни на медицину, ни на тренера. И бесплатный лёд давно закончился", - написала она.

Марьяну возмутил тот факт, что в школе олимпийского чемпиона месяц занятий стоит от 60 до 150 тысяч рублей, а один час на льду под его тренерским руководством обойдётся в тысячу долларов. Также она подвергла критике и отказавшееся от социализма поколение, заметив, что "наши родители думали, что капитализм придет такой ласковый и пушистый".

Как указала Наумова, "в "совке" маленький Женечка Плющенко годами тренировался и крутил бильманы и аксели абсолютно бесплатно. Его папа — плотник из Донецка, вместе с мамой строил БАМ на Севере, миллионов не имел, а первые коньки Жене подарила соседка".

"Знайте своё место, мальчики и девочки. И скажите спасибо своим мамам с папами. Чемпионами вы, скорее всего, никогда не станете и крутить аксели не научитесь. История Женечки — не для вас", - отметила спортсменка.

Другие пользователи Сети также засыпали Twitter негативными комментариями в адрес Плющенко.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с журналистом Life.ru призналась, что считает стоимость обучения в школе Плющенко высокой. Я в Москве в такой школе не работала, всегда на государственной службе. Поэтому не знаю у нас в стране расценок. Но мне кажется, что 150 тысяч — это большие деньги. Я зарабатываю меньше. У меня ставка. Я не хочу говорить, много это или мало. Наверное, они понимают, кто у них будет тренироваться.
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