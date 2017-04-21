Плющенко научит детей фигурному катанию за 60 тысяч рублей в час

Известный спортсмен пригласил детей на обучение в свою Академию фигурного катания "Ангелы Плющенко".

Известный российский фигурист и олимпийский чемпион Евгений Плющенко пригласил детей на обучению в свою Академию фигурного катания "Ангелы Плющенко". Стоимость интенсивного курса, включающего в себя 12 занятий на льду, три часа хореографии и два часа общей физической подготовки в неделю, составляет 150 тысяч рублей в месяц.

Как пишет Lenta.ru, в программе есть и более щадящие курсы 90 и 60 тысяч рублей в месяц. В последнем случае ученик получит три часа занятий ужшкммт на льду, час хореографии и три часа общей физической подготовки в неделю.

Индивидуальные тренировки лично с Евгением Плющенко обойдутся в 60 тысяч рублей в час.

Наиболее талантливых детей фигурист обещает переводить в особую группу, где с ними будут заниматься бесплатно.

Как писал TopNews, в марте Евгений Плющенко объявил о завершении своей профессиональной карьеры.