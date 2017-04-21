 
TOP 10

1 СМИ сообщили о стягивании войск РФ к границе с КНДР (ВИДЕО)

2 В Хабаровске неизвестный расстрелял людей в приемной УФСБ: двое погибших

3 Путину рассказали, как пугают его "преемником" Володиным (ВИДЕО)

4 Опубликовано ВИДЕО нападения на полицейских в Париже

5 При обысках у экс-главы Марий Эл нашли картины Боттичелли и Рафаэля на сотни миллионов евро

6 По делу о взрыве автобуса "Боруссии" в Германии задержан россиянин

7 ООН предупредила о случайной ядерной войне на Земле

8 В Белоруссии выпустили памятную монету с призывом к убийству "русских оккупантов" (ФОТО)

9 СМИ: хакеры украли у Владимира Соловьева 800 тысяч рублей

10 В США учительница шокировала детей убийством кролика на уроке (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Плющенко научит детей фигурному катанию за 60 тысяч рублей в час

Опубликовано 21.04.17 12:17 Плющенко научит детей фигурному катанию за 60 тысяч рублей в час

Известный спортсмен пригласил детей на обучение в свою Академию фигурного катания "Ангелы Плющенко".

Известный российский фигурист и олимпийский чемпион Евгений Плющенко пригласил детей на обучению в свою Академию фигурного катания "Ангелы Плющенко". Стоимость интенсивного курса, включающего в себя 12 занятий на льду, три часа хореографии и два часа общей физической подготовки в неделю, составляет 150 тысяч рублей в месяц.

Как пишет Lenta.ru, в программе есть и более щадящие курсы 90 и 60 тысяч рублей в месяц. В последнем случае ученик получит три часа занятий ужшкммт на льду, час хореографии и три часа общей физической подготовки в неделю. 

Индивидуальные тренировки лично с Евгением Плющенко обойдутся в 60 тысяч рублей в час.

Наиболее талантливых детей фигурист обещает переводить в особую группу, где с ними будут заниматься бесплатно.

Как писал TopNews, в марте Евгений Плющенко объявил о завершении своей профессиональной карьеры. 
Другие материалы по этой теме

Фигурист Плющенко объявил о завершении карьеры (ВИДЕО)

Рудковская опубликовала в "Инстаграм" ВИДЕО лезгинки на льду с Плющенко

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга