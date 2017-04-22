Выходные в мае: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году

Выходные в мае 2017: какие дни отдыхаем на майские праздники с 1 по 9 мая 2017 года - читайте в материале TopNews.

Как отдыхаем на майские праздники 2017: официальные выходные календарь

Май традиционно порадует россиян не только теплыми днями, но и дополнительными выходными в честь Дня труда и Дня Победы. Так, на первую волну майских праздников в 2017 году россиянам предстоит отдыхать три дня подряд - с 29 апреля по 1 мая, а в честь 9 мая нас ждут четыре выходных - с 6 по 9 число включительно.

1 мая в нашей стране отмечается государственный ужшкммт праздник День труда или Праздник Весны и Труда. По статье 112 ТК РФ, этот день является нерабочим праздничным днем.

1 мая в 2017 году выпадает на понедельник. В результате получается, что на первую волну праздников в мае россиян ждут три выходных - 29 апреля 30 апреля (суббота и воскресенье) и 1 мая (понедельник). Пятница 28 апреля не является сокращенным днем, так как этот день не предпраздничный.

9 мая в 2017 году выпадает на вторник. По Постановлению Правительства РФ от 04.08.2016 № 756, в 2017 году выходной день с субботы 7 января переносится на понедельник 8 мая. Таким образом, на День Победы нам "светит" четыре дня подряд - 6,7, и 9 число, а 10 мая нужно выходить на работу.