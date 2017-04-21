Теракт в Париже 2017: напавший на полицейских раскрывал свои планы в соцсетях - СМИ (ВИДЕО)

Ответственность за нападение взяли на себя боевики запрещенного в России "Исламского государства".

Накануне вечером на Елисейских полях рядом с Триумфальной аркой, напротив магазина Marks & Spencer's в Париже был расстрелян наряд полиции. Ответственность за атаку, жертвой которой стал один человек и еще двое получили ранения, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Как сообщают "Ведомости", соответствующее заявление было распространено через связанное с ИГИЛ агентство Amaq. Террористы назвали нападение атакой "в сердце Парижа". Также, по данным AFP, легкое ранение ужшкммт в ногу также получила одна из туристок.

В момент, когда автомобиль террористов поравнялся с патрульной машиной, боевик вышел на улицу и практически в упор расстрелял полицейских. По словам одного из очевидцев, всего на месте инцидента прозвучало шесть выстрелов. Террорист попытался скрыться, был убил ответным. Его напарнику удалось покинуть место преступления.

Как заявил прокурор Парижа Франсуа Моленса, по факту случившегося заведено уголовное дело по статье о терроризме. Личность нападавшего установлена, причем, как сообщает BFM, стрело предупреждал о своих намерениях в мессенджере Telegram

Кроме того, были проведены обыски в городе Шелле в семейном доме 39-летнего Карима Шуфри, осужденного за нападение на полицейского в 2001 году.

Террористы назвали имя одного нападавших. Им является Абу Юсиф аль-Бельгики, бельгиец или глава террористической ячейки, проживающий в Бельгии. Власти Бельгии не прокомментировали ситуацию, а французская полиция выдала ордер на арест опасного преступника, прибывшего в Париж на поезде.

Теракт в Париже 2017 ВИДЕО

Свои соболезнования в связи с терактом в Париже уже выразил президент США Дональд Трамп, а бывший министр экономики Франции и фаворит в президентской гонке Эммануэль Макрон сказал, что подобные происшествия стали обыденными.

В воскресенье, 23 апреля 2017, во Франции пройдет первый тур президентских выборов. По словам специалистов, произошедшее в четверг в центре Парижа может повлиять на результат голосования.

13 ноября 2015 года в столице Франции в результате серии терактов погибли не менее 120 человек.