Курс доллара на сегодня, 21 апреля 2017: глава ЦБ назвала факторы для стабилизации курса рубля

Курс валют на сегодня, 21 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 21 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 34,9 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 60,61 рубля, курс доллара на 21 апреля 2017 поднялся на 24,12 копейки - до 56,41 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу выросла по сравнению с предыдущим показателем на 28,97 копейки и составила 58,3053 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: глава ЦБ Набиуллина рассказала, как стабилизировать курс рубля

Как заявила ужшкммт глава Банка России Эльвира Набиуллина, бюджетное правило совместно с достижением таргета по инфляции стабилизируют курс рубля.

"Бюджетное правило совместно с таргетированием инфляции будет способствовать стабилизации воздействия на реальный курс рубля", — отметила председатель Центробанка в ходе коллегии Минфина. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее TopNews писал о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о надувшемся "пузыре" на российском валютном рынке, что впоследствии может вызвать резкое падение рубля.

Титов подчеркнул, что высокий курс рубля поддерживают спекулянты, которые извлекают прибыль за счет дифференциала ставок в различных валютах.