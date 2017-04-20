"Успокойтесь все: я Димон": в Сети обсуждают отчет Медведева о работе за год (ФОТО, ВИДЕО)

Российский премьер-министр отчитался в Госдуме о работе правительства за 2016 год.

Пользователи Сети второй день обсуждают выступление российского премьер-министра, отчитавшегося в Госдуме по результатам работы правительства в 2016 году.

Одной из главных тем выступления стал комментарий по поводу расследования ФБК Алексея Навального, в котором тот уличил премьера во владении "тайной империи". Такие заявления Медведев назвал "продуктом политических проходимцев".

О "нападках" Навального на премьер-министра спросил зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, хотя еще во вторник коммунисты ужшкммт утверждали, что не будут поднимать этот вопрос. Депутат пожаловался на то, что не платится зарплата шахтерам, а налог на дальнобойщиков в системе "Платон" собирает концессионер, а не Росавтодор.

"Что мешает вам отказаться от услуг уволенного вами Кудрина и Набиуллиной и защититься от нападок Навального?" - поинтересовался Коломейцев.

Ответив на другие вопросы и не называя Навального по имени, Медведев отказался говорить о скандальном расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

"Я уже на эту тему высказывался. Могу лишь еще раз сказать вам, что я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев", - заявил премьер-министр.

В ответ на это пользователи разразились потоком комментариев.

медведев в госдуме, наконец опроверг утверждение некоторых политических проходимцев о том, что он нам не димон.

- успокойтесь все, я димон! — Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) 19 апреля 2017 г.

Ответ Медведева на вопрос коммунистов о расследовании ФБК про него.



Хороший премьер и ответы интересные pic.twitter.com/mScTrSQmgT — Лентач (@oldLentach) 19 апреля 2017 г.

Кроме того, из выступления Медведева в Госдуме стало известно о том, что власти планируют в ближайшие годы повысить минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума работающего человека.

Премьер напомнил, что в 2016 году МРОТ увеличивался дважды и сейчас достиг семи с половиной тысячи рублей.

"С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7800 рублей. А в ближайшие несколько лет – до уровня прожиточного минимума работающего (около 11 тысяч рублей — прим. ред.). У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить", — приводит заявление Медведева РИА Новости.

@interfax_news МРОТ в РФ в ближайшие несколько лет будет повышен до прожиточного минимума для работающих граждан)))))))))))))))))

здесь прекрасно всё!!!!!! — елена прекрасная (@elena_klgd39) 19 апреля 2017 г.

- В МРОТ мне ноги, точнее вам, дорогие россияне, но потом какнить... вы главное про виноградники-то и уточку начинайте забывать. А? pic.twitter.com/U3shgnSC7h — Четкий ТАСС (@ChetkiyTASS) 19 апреля 2017 г.

Премьер медведев сокровенно говорит:

МРОТ поднимется до 7800 рублей!!!

Это говорит чувак,у которого собственности в пользовании >70 миллиард — Саша_Северный (@Aleks_SPb) 19 апреля 2017 г.

По словам Медведева, власти намерены решить вопрос с задержками зарплат. Вместе с тем Медведев пообещал, что в 2017 году налоги повышаться не будут, передает ТАСС.

"Было принято решение о стабильности налоговой системы. Поэтому и в этом году налоги повышать не будем", - отметил глава правительства.

#Медведев против принятия прогрессивной шкалы налогообложения. Может произойти возврат серых схем и зарплат в конвертах — Елена Кривякина (@ElenaKrivyakina) 19 апреля 2017 г.

В своем выступлении Медведев прокомментировал ситуацию с "Платоном": "Отдельные вопросы по функционированию системы взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам "Платон" со стороны перевозчиков справедливы, по ним даны соответствующие поручения".

Тех дальнобойщиков, которые сейчас стоят вдоль трасс, #Медведев назвал их "довольно небольшим числом людей". — Nadeghda Filippova (@ezddesbarf99) 19 апреля 2017 г.

После вопросов депутатов и выступлений глав думских фракций Медведев выступил с заключительным словом, в котром признал, что Россия переживает экономический кризис и находится сейчас, мягко говоря, в непростой ситуации.