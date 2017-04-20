Forbes назвал богатейшего россияна - его состояние превысило $18,4 млрд

Опубликован ТОП-200 богатейших бизнесменов России 2017 года.

Российское издание Forbes обнародовало ежегодный, 14-й по счету, рейтинг богатейших предпринимателей России. Список второй раз подряд возглавил Леонид Михельсон F 1, совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк». Его состояние Forbes оценил в $18,4 млрд.

Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов F 2, его состояние оценено в $17,5 млрд. Третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин F 3 с оценкой состояния в $16,1 млрд.

Cовокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на $100 млрд, до $460 млрд. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96. Порог отсечения повысился до $500 млн ужшкммт с $350 млн в прошлом году. Никогда прежде входной билет в список Forbes не стоил так дорого, отмечает издание. Для попадания в первую десятку рейтинга бизнесмен должен обладать состоянием $12,4 млрд (год назад — $8,7 млрд).