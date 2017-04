Соцсети потешаются над Трампом, потерявшим авианосец

Военные корабли США грозят КНДР, хотя на самом деле плывут в Австралию.

По словам западных СМИ, несмотря на то, что Белый дом США всячески поддерживал недавние разговоры президента Дональда Трампа о военно-морской ударной группе, направляющейся к Корейскому полуострову, американский авианосец "Карл Винсон" был замечен за тысячи километров в стороне от указанного курса: он следовал в противоположном от КНДР направлении - к Австралии.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер опроверг слухи о том, что Трамп ввел в заблуждение общественность по поводу местонахождения ударной группы авианосца "Карл Винсон", которая, по ужшкммт его словам, направлялась в Северную Корею.

11 апреля 2017 года Шон Спайсер подтвердил, что ударная группа "Карла Винсона" идет к Японскому морю, а 15 апреля ВМС США опубликовали сниомк с описанием, в котором было указано, что путь судна пролегает через Зондский пролив. Таким образом, стало понятно, что авианосец плывет примерно в 3500 милях от Корейского полуострова.

"Президент сказал, что у нас есть армада, идущая к полуострову. Это факт. Именно так и произошло. Вернее, происходит", - сказал Спайсер в ходе пресс-брифинга, отрицая вероятность ошибки в речах Трампа и проложенном курсе группы, следующей в Австралию.

После того, как журналисты засыпали его вопросами о том, почему Белый дом не уточнил противоречивую информацию, Спайсер заявил, что его слова не были ложными.

"Я думаю, нас очень четко спросили об использовании ударной группы с точки зрения сдерживания и иностранного присутствия, и о том, что это значит. Вот об этом мы и говорили", - отметил он.

Ситуация с авианосцем не осталась без внимания критиков политики Дональда Трампа. Конгрессмен Рубен Галлего не смог пройти мимо неосведомленности главы государства относительно дислокации кораблей страны.

"Если президент смог потерять авианосец водоизмещением в сто тысяч тонн, то может ли он эффективно управлять американским правительством в целом?" — написал он в Twitter.

If the President can lose track of a 100,000 ton aircraft carrier, how well is he managing the rest of the U.S. government? https://t.co/lGHXs1BGdA — Ruben Gallego (@RepRubenGallego) 18 апреля 2017 г.

Другие пользователи соцсетей также решили не упускать возможность потроллить президента США.

"Никто не видел авианосца? Зовут Карл — очень дружелюбный. Последний раз видели в западной части Тихого океана", — написал один из блогеров.

"Я когда-то тоже терял авианосец. Нашёл его потом на дне своей коробки с игрушками. Но до этого я был безутешен около пары часов", — заявил Скотт Ноулз.