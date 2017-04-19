Курс доллара на сегодня, 20 апреля 2017: российские власти не дадут рублю чрезмерно укрепляться

Курс валют на сегодня, 20 апреля 2017: глава Минфина Антон Силуанов назвал прогнозирование курса рубля неблагодарным делом.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 65,25 копейки по сравнению с показателем среды и составил 60,26 рубля, курс доллара на 20 апреля 2017 поднялся на 19,6 копейки - до 56,17 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг увеличилась по сравнению с показателем на среду на 40,14 копейки и составила 58,01 рубля.

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По словам главы департамента ужшкммт аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задои, в этом году нас вполне может ожидать новая волна роста цен на нефть. Он отметил, что возможны прорывы до 65 долларов за баррель, но такой рост едва ли сможет также подтолкнуть вверх котировки российского рубля.

"Как нам кажется, все-таки российские финансовые власти не дадут рублю чрезмерно укрепляться. По крайней мере, это очень хорошо укладывается в концепцию сохранения резервного фонда, потому что сохранить его даже при высоких ценах на нефть можно только за счет обесценения российской валюты. Мы по-прежнему считаем, что диапазон от 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты неплохо подходит для покупок доллара на среднесрочную перспективу. Цели – 62-63 рубля", - заявил он, призвав учитывать, что при уверенной торговле ниже 56 рублей за доллар сделки придется закрывать с отрицательным результатом.

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал "неблагодарным делом" прогнозирование курса национальной валюты неблагодарным делом. Министр подчеркнул, что курс рубля плавающий, а зависит он от многих факторов, в том числе от цен на экспортируемые нашу страну продукты и от притоков и оттоков капитала.

"Поэтому предсказывать курс — это дело неблагодарное, у нас есть курс, который мы учитываем в прогнозе, он действительно несколько слабее, чем сегодняшний курс", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Силуанова, министерство намерено с помощью мер бюджетной политики обеспечить плавность движения курса российской валюты, чтобы граждане "не чувствовали каких-либо скачков".

"Введение так называемого бюджетного правила или изъятие доходов сверх того уровня, который мы учли в прогнозе в $40 за баррель, изъятие их в бюджет, направление их в резервы — это мера не только для того, чтобы мы пополняли резервы, но и для того, чтобы курс был более или менее стабилен", — добавил глава Минфина.