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СМИ: в России готов закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов

Опубликовано 19.04.17 16:18 СМИ: в России готов закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов

В России разработали законопроект, запрещающий использовать информационные системы и программы, позволяющие пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом.

Чиновники разработали законопроект, запрещающий использовать на территории России информационные системы и программы, позволяющие пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в интернет-компаниях и федерального чиновника.

Автор проекта – Роскомнадзор, утверждает последний. По его словам, документ подготовлен по инициативе Совбеза, а его суть – обязать анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов.

Другие собеседники утверждают, что ужшкммт технически текст законопроекта разрабатывали юристы Медиа-коммуникационного союза (МКС, объединят крупнейшие медиахолдинги и операторов связи). МКС интересует антипиратский аспект этой инициативы: союз хочет, чтобы пользователи не могли заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров.

Законопроект представляет из себя комплекс поправок в закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях. Его цель – пресечь распространение информации, запрещенной в России, говорится в пояснительной записке к документу. Сложившаяся практика выявила недостаточную эффективность блокировок: полностью достичь целей не удается, жалуются авторы проекта. Этому мешают, во-первых, поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы. Другой виновник – технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам: это анонимные прокси-серверы (анонимайзеры), виртуальные частные сети (VPN) и т. п.

При этом сами по себе технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы не являются незаконными: существует широкий спектр для их законного применения, отмечают авторы законопроекта. Но эти же технологии используются и для «обхода блокировок», сетуют они.

Чтобы этого не было, законопроект предлагает полностью запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам, следует из законопроекта. При этом авторы документа оставляют возможность использования таких сервисов: для этого их владельцам надо предоставить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора, чтобы они добровольно включали такие ресурсы и в свои «черные списки». Если же владельцы таких сервисов откажутся сотрудничать, то они тоже будут заблокированы, следует из документа.
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