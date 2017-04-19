 
TOP 10

1 СМИ опубликовали ВИДЕО признания Дадаева в убийстве Немцова

2 Трамп напугал граждан США возможностью ядерной войны с КНДР

3 В Черном море потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала": найдены пятеро моряков

4 Северная Корея показала ВИДЕО "ракетного удара" по США

5 СМИ сообщили о гибели еще трех российских военных в Сирии

6 Боевики ИГИЛ при атаке в Ираке против военных США применили иприт

7 Эксперты: доллар и евро начнут расти к концу апреля

8 Хет-трик Роналду в матче с "Баварией" вывел "Реал" в полуфинал ЛЧ

9 В Мосуле убит "главный снайпер" ИГИЛ

10 "Лысое чмо": украинские политологи повздорили в эфире "России 1" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

В Мосуле убит "главный снайпер" ИГИЛ

Опубликовано 19.04.17 09:32 В Мосуле убит "главный снайпер" ИГИЛ

Полиция Ирака заявила о ликвидации одного из главарей террористов запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГИЛ).

Представители Федеральной полиции Ирака сообщили о ликвидации в Мосуле одного из военных главарей группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ), известного по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, боевик, отвечавший за подготовку снайперов ИГИЛ, вероятно, являлся выходцем из России.

По информации главы ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, террорист был уничтожен ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части города, передает ТАСС.

Пока силовики не могут ужшкммт с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, однако подчеркивают, что, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России".

Как писал TopNews, ранее иракские военные объявляли об уничтожении, предположительно, выходцев из России по прозвищу Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГBK сферу нефтепродуктов, и одного из военного командиров ИГИЛ Абу Мухаджира ар-Руси.
Другие материалы по этой теме

СМИ: в Ираке убит один из главарей ИГИЛ, выходец из России (ВИДЕО)

СМИ: главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади арестован

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга