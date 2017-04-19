В Мосуле убит "главный снайпер" ИГИЛ

Полиция Ирака заявила о ликвидации одного из главарей террористов запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГИЛ).

Представители Федеральной полиции Ирака сообщили о ликвидации в Мосуле одного из военных главарей группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ), известного по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, боевик, отвечавший за подготовку снайперов ИГИЛ, вероятно, являлся выходцем из России.

По информации главы ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, террорист был уничтожен ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части города, передает ТАСС.

Пока силовики не могут ужшкммт с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, однако подчеркивают, что, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России".

Как писал TopNews, ранее иракские военные объявляли об уничтожении, предположительно, выходцев из России по прозвищу Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГBK сферу нефтепродуктов, и одного из военного командиров ИГИЛ Абу Мухаджира ар-Руси.