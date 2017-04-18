"Лысое чмо": украинские политологи повздорили в эфире "России 1" (ВИДЕО)

Перепалка произошла на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16 апреля.

16 апреля 2017 года в ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" украинский политолог Вячеслав Ковтун попытался перебить другого украинского эксперта Дениса Денисова, рассказывавшего о требованиях жителей Донбасса к Киеву весной 2014 года. Видео перепалки было опубликовано в Сети.

Находившийся в студии Ковтун начал на повышенных тонах оспаривать каждую фразу оппонента. В итоге Денисов посоветовал собеседнику следить за новостями и завершил спор фразой: "Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо".

Отметим, что Вячеслав Ковтун часто появляется в эфире политических ток-шоу на российском телевидении и не раз становился участником различных скандалов.

Так, в мае 2016-го в эфире программы "Процесс" на телеканале "Звезда" он получил по лицу от украинского телеведущего Юрия Кота, а їїїїппп в октябре его побили в гримерке во время перерыва в передаче "Время покажет" на Первом канале.