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"Лысое чмо": украинские политологи повздорили в эфире "России 1" (ВИДЕО)

Опубликовано 18.04.17 16:07 "Лысое чмо": украинские политологи повздорили в эфире "России 1" (ВИДЕО)

Перепалка произошла на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16 апреля.

16 апреля 2017 года в ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" украинский политолог Вячеслав Ковтун попытался перебить другого украинского эксперта Дениса Денисова, рассказывавшего о требованиях жителей Донбасса к Киеву весной 2014 года. Видео перепалки было опубликовано в Сети.

Находившийся в студии Ковтун начал на повышенных тонах оспаривать каждую фразу оппонента. В итоге Денисов посоветовал собеседнику следить за новостями и завершил спор фразой: "Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо".

Отметим, что Вячеслав Ковтун часто появляется в эфире политических ток-шоу на российском телевидении и не раз становился участником различных скандалов.

Так, в мае 2016-го в эфире программы "Процесс" на телеканале "Звезда" он получил по лицу от украинского телеведущего Юрия Кота, а їїїїппп в октябре его побили в гримерке во время перерыва в передаче "Время покажет" на Первом канале.
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