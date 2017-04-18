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"Какие-то мужчины называют балерину крысой": Алексей Учитель пристыдил Поклонскую

Опубликовано 18.04.17 11:51 "Какие-то мужчины называют балерину крысой": Алексей Учитель пристыдил Поклонскую

«Вместо того, чтоб спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления», — пожаловался режиссер фильма «Матильда».

Режиссер Алексей Учитель назвал бесполезной и ненужной дискуссию вокруг фильма "Матильда". Он дал комментарий потому, что ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что эксперты изучили трейлеры и сценарий фильма и дали картине отрицательную оценку. Комиссия пришла к выводу, что созданный в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", поскольку фильм формирует ложный образ царя как "неадекватного и нравственно растленного человека".

"Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и всей съемочной группой фильма. Вместо того чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — приводит слова Алексея Учителя РИА Новости.

Он отметил, что ему стыдно и горько, что люди, давшие подобное заключение, могут называться экспертами. "В їїїїппп их так называемом "экспертном заключении" упоминается слово "манипуляция", но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину", — подчеркнул Учитель.

Режиссер также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что любой деятель искусства имеет право на свободу высказывания. "Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", — добавил Учитель.

Алексей Учитель так оценил результаты экспертизы, инициированной Поклонской: "Когда оскорбляли лично меня, меня это не сильно задевало. Но когда теперь одну из величайших балерин мира, жену одного из Великих Князей, да и просто женщину какие-то мужчины называют крысой, пишут о ее якобы кривых зубах и тому подобное, мне становится просто не по себе. Честно говоря, мне просто стыдно за этих людей. Стыдно и горько, что такие люди в России могут называться экспертами. По-хорошему стоило бы им самим сделать экспертизу. Только психиатрическую. В их так называемом экспертном заключении упоминается слово «манипуляция», но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину". Его цитирует "МК".
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