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"Форсаж 8": фильм 2017 установил мировой рекорд по сборам за первый уик-энд (ВИДЕО)

Опубликовано 18.04.17 09:44 "Форсаж 8": фильм 2017 установил мировой рекорд по сборам за первый уик-энд (ВИДЕО)

"Форсаж 8": в Сети опубликовано видео, объединившее аварии из семи "Форсажей".

Абсолютный рекорд по сборам за первые выходные установил американский боевик "Форсаж 8".

По информации Русской службы "Би-би-си", за первый уик-энд картина заработала более 532 миллионов долларов в мировом прокате  на несколько миллионов побив предыдущий рекорд, принадлежавший ленте "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы".

"Форсаж 8" смотреть онлайн ВИДЕО трейлер

"Форсаж 8" вышел на российские экраны 13 апреля. Изначально Минкульт собирался отсрочить премьеру, чтобы дать преимущество отечественной ленте "Время первых", которая, к слову, по итогам двух уик-эндов собрала около 300 миллионов рублей.

"Форсаж 8": аварии из предыдущих "Форсажей" объединили в одно ВИДЕО

По словам специалистов, в предыдущих семи фильмах франшизы "Форсаж" были повреждены или полностью уничтожены 311 автомобилей. Самые яркие и зрелищные аварии серии фильмов были смонтированы в їїїїппп один видеоролик, наглядно показывающий масштабы разрушений.

Общая стоимость уничтоженных машин и поврежденных зданий в ходе съемок составила $523 млн, а большую часть ущерба — $325 млн — понесли положительные персонажи "Форсажа".

Самым дорогим разбитым спорткаром оказался Lykan Hypersport арабской компании W Motors. Стоимость автомобиля составляет $3,4 млн, пишет "Росбалт".
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