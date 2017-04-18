Навального обвинили в незаконном получении денег от Ходорковского

Журналист Олег Лурье утверждает, что оппозиционный блогер Алексей Навальный незаконно получал денежные средства от Михаила Ходорковского на ведение политической деятельности.
В своем блоге в "Живом журнале" Лурье опубликовал копии документов, которые, по его мнению, говорят о том, что доверенные лица Ходорковского якобы передали руководителю штаба Навального Леониду Волкову по меньшей мере $60 тыс.
Помимо Волкова, в посте Лурье упоминаются такие участники описанных схем, как Наталья Шачкова, Мария Баронова и гражданин Германии Франк Герхард Ридер.
Лурье уверен, что "доверенное лицо Ходорковского їїїїппп Наталья Шачкова и гражданин Германии Франк Герхард Ридер" создали в Эстонии НКО, которая "представляет собой очередную контору Ходорковского по финансированию оппозиции". По его словам, в 2015 году эта организация MT Free Access HR и Леонид Волков заключили договор "на ... проведение исследований "Структуры современного российского общества", а точнее двух таких, простите, исследований по $30 тыс. каждое ... итого $60 тыс.".
По словам журналиста, данный факт является финансированием политической деятельности из-за рубежа в обход установленной процедуры регистрации в качестве иностранного агента.