Навального обвинили в незаконном получении денег от Ходорковского

Журналист Олег Лурье заявил, что оппозиционер Алексей Навальный незаконно получал денежные средства на ведение политической деятельности.

Журналист Олег Лурье утверждает, что оппозиционный блогер Алексей Навальный незаконно получал денежные средства от Михаила Ходорковского на ведение политической деятельности.

В своем блоге в "Живом журнале" Лурье опубликовал копии документов, которые, по его мнению, говорят о том, что доверенные лица Ходорковского якобы передали руководителю штаба Навального Леониду Волкову по меньшей мере $60 тыс.

Помимо Волкова, в посте Лурье упоминаются такие участники описанных схем, как Наталья Шачкова, Мария Баронова и гражданин Германии Франк Герхард Ридер.

Лурье уверен, что "доверенное лицо Ходорковского їїїїппп Наталья Шачкова и гражданин Германии Франк Герхард Ридер" создали в Эстонии НКО, которая "представляет собой очередную контору Ходорковского по финансированию оппозиции". По его словам, в 2015 году эта организация MT Free Access HR и Леонид Волков заключили договор "на ... проведение исследований "Структуры современного российского общества", а точнее двух таких, простите, исследований по $30 тыс. каждое ... итого $60 тыс.".

По словам журналиста, данный факт является финансированием политической деятельности из-за рубежа в обход установленной процедуры регистрации в качестве иностранного агента.