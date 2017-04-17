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Прокуратура начала проверку после сообщении о преследовании геев в Чечне

Опубликовано 17.04.17 15:47 Прокуратура начала проверку после сообщении о преследовании геев в Чечне

Прокуратура Чечни проводит проверяет информацию СМИ о похищениях и пытках геев, якобы имевших место в республике.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете" о якобы имевших место массовых похищениях людей в республике, говорится в ответе пресс-службы Генпрокуратуры РФ на запрос РИА Новости.

"В Генеральную прокуратуру поступили запросы уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и издания "Новая газета" по факту предполагаемого массового похищения людей в Чечне. В настоящее время органами прокуратуры Чеченской Республики и правоохранительными органами региона организованы проверки по факту предполагаемого похищения людей", — говорится в ответе ведомства.

При этом в документе отмечается, что їїїїппп Москалькова в своем запросе просила уточнить только лишь, поступило ли в ГП РФ обращение от "Новой газеты".

Как писал Topnews, в начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

На сайте газеты позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции. Главред Муратов отметил, что редакция очень редко жалуется на условия своей работы, но в данном случае уровень угрозы "выше того уровня опасности, которое может принять на себя любое медиа".
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