В Иркутске 15-летний школьник оказался серийным насильником

На счету подростка как минимум восемь жертв.

В Иркутске вынесен приговор в отношении 15-летнего школьника, которого признали виновным в серии изнасилований. Жертвами маньяка стали 8 женщин разных возрастных групп.

Проведенная экспертиза выявила расстройство психики осужденного, но, несмотря на это, он был вменяем. В результате малолетний маньяк получил шесть лет исправительной колонии за изнасилования, грабежи и кражи. Приговор был вынесен 25 декабря Октябрьским судом Иркутска.

"Настолько юного маньяка мы в своей практике еще не встречали", - цитирует "Комсомольская правда" старшего помощника руководителя территориального управления Следственного комитета Владимира Саловарова.

Первое преступление подросток совершил летом 2006 года, а с конца августа по январь 2007 года он изнасиловал в общей сложности 8 женщин їїїїппп в районе улиц Байкальской, Советской и лесополосы под Иркутском. Юный маньяк нападал в основном на студенток, но среди изнасилованных есть даже пожилые женщины: самой старшей его жертве исполнилось 60 лет.