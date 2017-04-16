Синоптики: зима возвращается в Москву и Подмосковье

Ночные заморозки будут отмечаться всю неделю. В Москве может похолодать до минус 7-12 градусов.

Погода в Москве на следующей неделе будет больше соответствовать началу марта и отметится ночными заморозками до минус 7 градусов, в Подмосковье местами воздух может остыть до минус 12 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В ночь на понедельник метеорологи прогнозируют снежный шторм.

По прогнозам, в ночь на вторник в столице столбики термометров опустятся до минус 5 - минус 7 градусов, в Подмосковье будет еще холоднее: подморозит до минус 8, местами до минус 12 градусов. Дневные температуры не превысят 3-5 градусов выше нуля. Осадки прекратятся, будет солнечно. Дискомфорта добавит северный ветер силой 5-10 м/с.

Ночные заморозки будут отмечаться всю неделю. В среду в Москве ожидается минус 3 - минус 5 градусов, по области - от 3 до 8 градусов їїїїппп мороза, с четверга по пятницу минус 1 - минус 6 градусов. Дневные температуры составят от 1 до 6 градусов выше нуля. Со среды вернутся осадки и порывистый ветер.