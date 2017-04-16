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Бывший футболист НФЛ в США случайно убил свою трехлетнюю дочь

Опубликовано 16.04.17 11:54 Бывший футболист НФЛ в США случайно убил свою трехлетнюю дочь

Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Балтимор Рэйвенс» Тодд Хип по неосторожности насмерть сбил на грузовике собственную дочь.

Бывший игрок в американский футбол Тодд Хип смертельно травмировал собственного ребёнка, переехав его на грузовике, передает Лайф.

Трагедия произошла рядом с домом бывшего футболиста. Хип дал задний ход и не заметил, как под колёсами оказалась его дочь. В настоящий момент инцидент квалифицирован как непреднамеренное убийство.

Погибшая девочка была самой младшей из пяти детей 37-летнего футболиста. Теперь у Хипа остались три сына — два 11-летних близнеца Престон и Кайл, а также восьмилетний Кэйд — и самая старшая дочь Бруклин, которой сейчас 15. Сам футболист также происходит из многодетной семьи: у него пять родных сестер и братьев, уточняет "Газета.ру".

Представители клуба «Балтимор Рэйвенс», в котором Хип провел 10 лет своей карьеры (с 2001 по 2010 год), в официальном твиттере їїїїппп команды выразили сочувствие своему бывшему игроку.

Очень многие футболисты «воронов» присоединились к официальному заявлению команды и направили свои слова поддержки бывшему одноклубнику, например, Дэнни Вудхэд («Потрясен горем Хипа и его семьи. Молюсь, чтобы Господь помог им»), Тэйвон Янг («Сегодня все мои молитвы уходят к Тодду Хипу и его семье»), Джавориус Аллен («Молюсь за Тодда Хипа») и Эрик Уэддл («Небесный Отец, пожалуйста, будь с Тоддом и его семьей»).

Хип был задрафтован «Балтимор Рэйвенс» в первом раунде в 2001 году, после чего 10 лет являлся одним из основных нападающих команды, дважды принимал участие в Матче звезд и был включен в Зал славы клуба. В 2012 году он завершил профессиональную карьеру. В 31 год футболист решил, что хочет закончить карьеру в команде из своего родного штата Аризона и ушел доигрывать в клуб «Аризона Кардиналс», где провел два сезона и после 12 лет в Национальной футбольной лиге принял решение уйти на покой.
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