Какой сегодня праздник: 16 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

16 апреля отмечается Светлая Пасха. В народе в этот день вспоминают Никиту Водопола.

Какой церковный праздник сегодня, 16 апреля 2017: Пасха

16 апреля в 2017 году отмечается Светлое Христово Воскресение или Пасха. Один из главных христианских праздников посвящен воскресению Спасителя после распятия.

В этот день в храмах проводится торжественное богослужение, которое начинается еще до полуночи в Страстную Субботу.

На Пасху во многих храмах прихожанам дозволяется звонить в колокола, причем попробовать себя в качестве звонаря может любой желающий.

На Пасху в церкви освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и другие угощения, приготовленные к праздничному столу. Люди кладут в плетеную корзину продукты, накрывают их красивым полотенцем и идут в храмы святить.

Одним из атрибутов праздника являются цветы. Люди освещают на службах живые или искусственные букеты, а затем приносят их домой, ставят перед їїїїппп иконами, украшают ими праздничный стол.

На Пасху люди приветствуют друг друга фразой: "Христос воскрес!", на что полагается отвечать: "Воистину воскрес!".

Какой народный праздник 16 апреля 2017: Никита Водопол

16 апреля 2017 года в народе чествуют память святого Никиты Исповедника – игумена Медикийской обители, жившего на рубеже 8-9 веков.

Люди на Руси подмечали, что с Никиты последние снега начинали таять особенно интенсивно, а на реках с больной скоростью двигались "сумасшедшие" льдины. Также большие неудобства крестьянам доставляли паводки.

Согласно поверью, 16 апреля от зимней спячки освобождаются последние водяные, и чтобы не было больших разливов, люди старались его задобрить различными угощениями - хлебом, кашей, овощами и молоком. Также в воду вливали растительное масло, а некоторые приносили в жертву старую непригодную лошадь, которую откармливали за день до жертвоприношения, причесывали и привязывали к ее гриве большую красивую ленту. Больше остальных угодить водяному старались рыбаки, чтобы тот не скупился на улове.